Les solutions les plus simples pour jouer gratuitement en ligne aux grands classiques des jeux

Alors que les Français vienent de subir leur première semaine de confinement, ou ne peuvent plus se rassembler à plusieurs pour assouvir leur passion du jeu, de nombreux portails et sites internet gratuits proposent les grands classiques des jeux pour s'affronter en ligne contre l'ordinateur, à deux, ou à plusieurs.

la belote

S'il existe un jeu qui transcende les générations, c'est bien celui là. Rien de plus rassurant et convivial en effet que de se lancer dans une bonne partie de belote. Pour ne pas s'en priver même en temps de confinement, le site belote-rebelote a tout prévu. D'une simplicité à toute épreuve, il permet, après avoir édité son profil, de jouer aux différentes versions de la belote (coinche, contrée,...) et de paramétrer à peu près tous les critères, des annonces aux objectifs en passant par le mêlange des cartes. Il est possible de créer une partie fermée reservée à ses proches, ou de tenter sa chance avec les joueurs dejà en ligne. Les utilisateurs pourront par ailleurs en profiter pour approfondir leurs connaissances des règles du jeu.

Belote-rebelote.fr, sur iOS, Android, ou via un navigateur web

la bataille navale

Sans doute l'un des jeux les plus simples au monde, et l'une des raisons de son succès qui ne se dément pas au fil du temps. Une bonne bataille navale, c'est la garantie d'une partie rapide, simple, et qui vide la tête. Et dans le genre simplicité, le jeu proposé par battleship-game ne peut pas faire mieux. Contre un joueur ou l'ordinateur, avec ou sans dialogue, et la partie peut commencer. Le joueur peut en permanence savoir combien d'autres utilisateurs sont présents pour une partie. Le vrai passe temps de poche pratique.

Bataille navale, via un navigateur web

le tarot

Là aussi, il s'agit d'un jeu patrimonial, familial, garantissant des parties endiablées entre potes ou avec son clan. VIP Tarot propose ainsi, en appli ou sur navigateur, une interface moderne, ludique et facilement gérable, pour pouvoir jouer à distance avec ses amis, contre l'intelligence artificelle, ou avec la liste des inscrits connectés, dont les profils sont astucieusement mis en avant, avec le classement et le niveau de chacun. On peut ainsi décider de défier les meilleurs d'entres eux, ou même participer à des tournois. Si les joueurs compulsifs devront sans doute acheter des crédits supplémentaires pour mulitplier les parties ( avec un système de gain de points par victoires), l'apport de 2000 crédits à l'inscription assure tout de même une bonne dizaine de partie gratuites, avec un ajout de crédit quotidien.

VIP Tarot, sur Android (iOS à venir), Facebook, et navigateur web.

le rami

Voilà un jeu qui ne laisse pas insensible. Le Rami, on aime ou on déteste. Mais il peut donner lieu à des parties endiablées et au suspens insoutenable. Alors pourquoi pas tenter le coup, sur un site gratuit et facile d'accès ? Sur Jeux de Rami, portail très sérieux du jeu du même nom, c'est toute l'histoire de ce divertissement sans doute venu de Chine qui est racontée, et les règles, en détail, présentées (ce qui n'est pas un luxe, puisqu'on peut dire qu'il y a presque autant de variantes que de joueurs). Après une simple inscription, le joueur peut tout de suite se lancer dans une partie en ligne, avec le nombre de joueurs qu'il souhaite (ou contre l'ordinateur), la durée de chaque tour,...La rapidité de mise en place est l'un des atouts de ce portail.

Jeux de Rami, via un navigateur web