Arte : Un documentaire incontournable sur l’intelligence artificielle dès le 20 avril

Vous trouvez que les réseaux sociaux, les téléphones portables, et tous les algorithmes qui rythment nos existences prennent déjà trop de place ? Selon le documentaire «iHuman – L’intelligence artificielle et nous», ce n’est que le début d’une révolution majeure à venir.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle est présentée comme une technologie capable de faire progresser nos existences, comme aider à guérir des maladies, trouver des solutions adaptées face aux changement climatiques, ou combattre efficacement la pauvreté. Mais, la vérité est que l’intelligence artificielle est vouée elle-même à disparaître au profit d’une technologie éminemment plus puissante, baptisée l’intelligence artificielle générale (IAG).

La différence entre les deux est que cette dernière sera en mesure de s’adapter et d’apprendre seule. Sans aucune intervention humaine. Une «nouvelle forme de vie», comme le précise Ilya Sutskever, directeur de recherche chez OpenAI, un laboratoire de recherche spécialisée dans le développement de cette nouvelle technologie, dont il est très difficile de mesurer les frontières, et la manière dont elle modifiera la vie des êtres humains. Pour Ilya Sutskever, l’IAG obligera à repenser totalement le rôle de l’être humain au sein de la société.

«Les humains perdront leur utilité économique dans pratiquement tous les domaines. Pourquoi employer quelqu’un si un ordinateur peut faire son travail bien mieux et à bien moindre frais ? L’IAG sera, à n’en pas douter, la technologie la plus importante de l’histoire de la planète. Et de loin. Bien plus que l’électricité, le nucléaire, et l’Internet réunis. En fait, concevoir une IAG est la finalité de l’informatique et de la science. C’est l’aboutissement ultime. On va la fabriquer. Et ce sera une nouvelle forme de vie qui nous rendra obsolète», professe-t-il.

l'intelligence artificielle sera l'avenir de l'homme

Afin de mieux saisir les contours de ce que le futur nous réserve, de l’avancée actuelle des recherches, de son application – présente et future – qui est, ou sera, mise en œuvre dans un avenir plus ou moins proches, identifier les principaux acteurs qui travaillent sur le développement de cette technologie, ainsi que les zones d’ombre qui reste à éclaircir sur son utilisation à l’échelle de la planète, la parole est donnée à des sociologues, avocats spécialisés, scientifiques et journalistes d’investigation.

Tous reconnaissent la toute-puissance de cette invention, et avertissent de l’importance cruciale qui représente la période actuelle (celle de la conception de l’IAG, qui pourrait – comme dans un film de science-fiction – décider de se passer des humains dans sa propre stratégie d’expansion), certains redoutent des effets qu’elle produira sur l’humanité, tandis que d’autres soulignent son caractère inéluctable.

«L’avenir s’annonce radieux pour les IAG. Espérons qu’il en soit de même pour les humains», lâche Ilya Sutskever, le plus calmement du monde, à la fin du documentaire.

iHuman – L’intelligence artificielle et nous, à partir du 20 avril sur arte.tv, et à 22h25, le 21 avril, sur Arte.