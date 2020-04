La Casa de Papel : Le Professeur laisse planer le doute sur la saison 5

Alors que la saison 4 de «La Casa de Papel» est attendue le 3 avril pour la fin d’un braquage haletant, l’acteur Alvaro Morte, qui incarne le Professeur, laisse planer le doute quant à la suite à donner à la série.

Dans un entretien accordé à nos confrères de Télé Loisirs, Alvaro Morte explique ne pas vouloir faire la saison de trop, et qu’il pourrait être plus sage de mettre un terme à la série au moment où elle est encore au sommet de sa popularité.

«Je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tourner mille saisons. Il faut savoir dire adieu aux personnages quand les séries fonctionnent. Je suis de ceux qui préfèrent rester sur une bonne impression», explique-t-il.

Le comédien, qui est une des révélations de La Casa de Papel, enchaîne les tournages, et sera prochainement à l’affiche de deux nouvelles séries, The Head, prévue pour être diffusée sur la plate-forme américaine Hulu, et La Roue du temps, une série fantastique attendue pour 2021 sur Amazon Prime Video.