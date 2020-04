La série «Parlement» disponible dès le 9 avril sur le site France.tv

Première série exclusivement destinée à la plate-forme de streaming France.tv, «Parlement» dévoilera ses 10 épisodes à partir du 9 avril.

L’histoire suit l’arrivée de Samy à Bruxelles, juste après le Brexit, où il vient de décrocher un emploi d’attaché parlementaire. Mais sa connaissance des institutions européennes est très limitée, et son responsable, Michel, se révèle ne pas être la personne la mieux placée pour le guider. Sans réfléchir, il accepte la mission de faire adopter un amendement sur la pêche. Comment réussir cette prouesse bureaucratique ? Et qu’est-ce qu’un amendement exactement ? Samy va devoir rapidement trouver les réponses à ces questions s’il veut poursuivre sa carrière à Bruxelles. Et trouver de l’aide ne sera pas aisée.

Comédie politique déclinée en 10 épisodes de 26 minutes, Parlement s’amuse des institutions européennes à travers le regard d’un novice qui en ignore le fonctionnement et les codes. L’humour permet à Noé Debré, le créateur de la série, de traiter plus largement du thème de l’Europe et du rôle du parlement européen à Bruxelles.

«La comédie, la satire, n’est pas un moyen de se moquer ou de dénoncer mais bien de donner un visage à l’Europe, à ce Parlement tant critiqué mais dont les peuples, pour la plupart, ignorent tout. Nous voulons donc avec cette série ‘donner à voir’, prêter à rire et créer de l’identification et de l’empathie avec les gens qui font l’Europe. Ce n’est pas une série à message, c’est un grand cri d’amour au projet européen», explique celui-ci.

Avec Xavier Lacaille, Liz Kingsman, Philippe Duquesne, William Nadylam ou encore Christiane Paul.

Parlement, dès le 9 avril sur France.tv