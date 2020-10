Willow : la série dérivée du film culte sera produite par Lucasfilm

Dans la marmite à projets depuis 2015, la suite en série de Willow, film culte des années 1980, va officiellement être produite par Lucasfilm pour être diffusée sur la plate-forme de streaming Disney+.

Le tournage commencera en 2021 au Pays de Galles, où avait été tourné le film fantastique avec Warwick Davis, qui y reprendra son rôle. Dans le long-métrage sorti en 1988, et qui a enchanté toute une génération d’enfants, l’acteur - passé depuis notamment par les sagas Harry Potter et Star Wars - incarnait un fermier et magicien amateur chargé de protéger un enfant convoité par la maléfique Reine des Daïkinis, et ce avec l'aide de Madmartigan, un combattant joué par Val Kilmer.

« Tant de fans m'ont demandé au fil des ans si Willow ferait un jour son retour, et maintenant je suis ravi de leur dire que ce sera effectivement le cas », s’est réjoui Warwick Davis via un communiqué. « Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient grandi avec Willow et que le film avait influencé leur vision de l'héroïsme dans notre monde. Si Willow Ufgood peut représenter ce potentiel héroïque en chacun de nous, alors c'est un personnage que je suis extrêmement honoré de reprendre. »

Ron Howard, réalisateur du film original qui sera nommé deux fois aux Oscars, assurera la production de la série. «C’est excitant d’un point de vue créatif d’avoir la possibilité de revisiter le monde et les personnages conçus par George Lucas, Bob Dolman et moi-même (…) Ce n’est pas qu’un retour en arrière nostalgique, c’est une avancée créative et c’est génial d’avoir la chance d’en faire partie », a-t-il déclaré dans un communiqué relayé par Variety.

Depuis longtemps sur le projet, Ron Howard a même pris « un énorme plaisir » à travailler sur le scénario aux côtés des deux showrunners, Jonathan Kasdan (Solo : a Star Wars Story) et Wendy Mericle (Arrow, Smallville).

.@jonmchu is set to direct the pilot of Lucasfilm's #Willow series for @disneyplus, with @WarwickADavis returning to star as Willow Ufgood. Are you excited for the new series? pic.twitter.com/hxLB6MWkM6 — IMDb (@IMDb) October 20, 2020

Quant à la réalisation du pilote, elle a été confiée à Jon M. Chu (Crazy Rich Asians). « Moi qui ai grandi dans les années 1980, le film Willow a eu un effet profond sur moi. L'histoire de ces héros très courageux m'a permis, à moi, un jeune Américain d'origine asiatique qui a grandi dans un restaurant chinois et qui cherchait à se faire une place à Hollywood, de croire en la force de notre propre volonté, de notre détermination et, bien sûr, de notre magie intérieure », a-t-il expliqué avant d'évoquer brièvement ce que réserve la série. « Les scénaristes ont ajouté de nouveaux personnages tellement révolutionnaires et de délicieuses surprises à cette histoire intemporelle que j'ai hâte que le monde entier vienne faire ce voyage épique avec nous ». Val Kilmer sera-t-il aussi au casting ? Patience... Pour l'instant la date de diffusion sur Disney+ n'a pas été communiquée.

La bande-annonce du film Willow pour ravir les nostalgiques :