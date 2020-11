La réponse forte de la chanteuse Priscilla Betti à une menace de viol

La chanteuse et comédienne Priscilla Betti a été la cible d'un compte créé spécialement sur le réseau social Instagram, et nommé «Qui veut violer Priscilla». Mais elle ne s'est pas laissée faire.

L'artiste a en effet riposté mardi 17 novembre sur son compte Instagram, en écrivant un message bien senti à base d'anaphores pour dénoncer cet appel au viol :

«Qui veut violer Priscilla ? Toi. A priori. Et tes 18 abonnés aussi. Toi qui, en venant commenter ma photo, assume publiquement avoir envie de me violer. Toi qui par ton acte consenti banalise le viol. Le viol. Celui qui détruit tant de personnes, tant de corps, tant d’âmes, tant de sourires. Tant de vies. Toi qui banalise la violence et qui la revendique. Toi qui banalise la haine et qui l’incite».

Priscilla Betti a conclu sa tirade par une citation du romancier Bernard Werber : «L'important n’est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir».

Le compte a depuis été supprimé, puisqu'il est désormais introuvable sur Instagram. Mais il a suscité la colère de nombre des 380.000 abonnés de la chanteuse, ainsi que de plusieurs stars, qui ont écrit pour la soutenir.

C'est notamment le cas de l'acteur Laurent Ournac («Camping Paradis»), pour qui «le niveau des réseaux sociaux et ses dérives doit vraiment nous inquiéter et nous devons signaler systématiquement ce genre de comportement».

Idem pour Mikelangelo Loconte, chanteur italien («Mozart, l'opéra rock»), s'en est pris aux «réseaux qui censurent ponctuellement le corps de la femme et qui permettent certaines forme d'insultes directes et des profils qui peuvent faire du mal ou offenser réellement».