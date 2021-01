Horoscope : comment calculer son signe astrologique chinois ?

Contrairement à notre horoscope qui dépend du soleil, l’horoscope chinois est calculé selon le calendrier lunaire chinois, déterminé sur un cycle de 12 ans, et non 12 mois comme le nôtre. Chaque année correspond à un animal qui permet d'en savoir plus sur le caractère et la personnalité de chacun.

Les 12 animaux de l’horoscope chinois sont, dans l'ordre : Rat, Bœuf, Tigre, Lapin (ou Chat), Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre (ou Mouton), Singe, Coq, Chien et Cochon.

Ces 12 animaux ont été choisis avec soin après plusieurs modifications. Ils sont étroitement liés à la vie quotidienne de la population chinoise antique ou ont un sens positif.

Pour connaître son signe astrologique chinois, il suffit donc de se référer à son année de naissance :

Rat

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Boeuf

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Tigre

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Lapin

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Dragon

1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Serpent

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Cheval

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Chèvre

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Singe

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Coq

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Chien

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Cochon

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Précision importante : le Nouvel An chinois ayant lieu chaque année entre janvier et février (à une date qui n'est pas fixe), toutes les personnes nées entre le premier janvier et le Nouvel An chinois doivent se référer à l’animal correspondant à l'année précédente.