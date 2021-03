Un Prince à New York 2 : le pari (étrangement) réussi d'Eddie Murphy

Trente-trois ans après la sortie du film «Un Prince à New York», Eddie Murphy et Arsenio Hall reprennent leurs rôles respectifs dans ce deuxième volet teinté de nostalgie.

Sorti sur les écrans en 1988, Un Prince à New York avait rencontré un succès colossal grâce à l’humour décapant contenu dans cette comédie centrée sur le voyage du prince Akeem, et de son serviteur Semmi, aux États-Unis d’Amérique. Contraint de se marier à une femme qu’il n’a jamais vu auparavant, le fils du roi de Zamunda – une nation africaine riche et prospère – décide de rompre avec la tradition en se rendant à New York, dans le quartier du Queens, pour y trouver sa future épouse. Une femme qui saura l’apprécier pour sa personnalité, et non pour sa fortune et son statut de futur monarque.

Trente-trois ans plus tard, Akeem et la princesse Lisa s’apprêtent à fêter leur 30e anniversaire de mariage en présence de leurs trois filles. Sur son lit de mort, alors que son royaume est florissant, le roi Jaffe Joffer est pris d’une vision dans laquelle Zamunda tombe aux mains du puissant général Izzi. Une solution existe toutefois : Akeem doit retourner à New York pour retrouver la trace d’un fils dont il ignorait l’existence. Et qui, en tant qu’héritier, assurera la prospérité du royaume. Une mission que Akeem et Semmi vont tenter de mener à bien malgré de nombreuses péripéties.

Mis en ligne dès ce vendredi sur Amazon Prime Video, Un Prince à New York 2 ne parvient pas à égaler la qualité exceptionnelle du premier volet. Ceci étant dit. La plupart des fans ne devraient pas être déçus non plus. Et retrouveront avec joie la galerie de personnages, connus et nouveaux, qui font leur apparition dans cette suite offrant ce qu’il faut de moments hilarants, et de répliques bien senties, pour passer un bon moment devant son écran.

En plus d’Eddie Murphy, Arsenio Hall, Shari Headley ou encore James Earl Jones, le casting peut compter sur la présence de Leslie Jones, Tracy Morgan, et surtout Wesley Snipes, auteur d’une performance irrésistible dans le rôle du général Izzi. Bella Murphy, une des filles du comédien, est également présente.

Un Prince à New York 2, à découvrir dès le 5 mars sur Amazon Prime Video.