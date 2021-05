Dany Boon : ses rares confidences sur son couple avec Laurence Arné

Dany Boon a fait quelques confidences sur sa vie avec sa nouvelle compagne Laurence Arné.

Invité dans l'émission d’RTL Laissez-vous tenter ce lundi 3 mai, l’acteur et réalisateur est revenu sur le confinement, période qui lui a permis de passer plus de temps en famille.

« J’étais chez moi avec Laurence et les enfants, et on a commencé à rencontrer les voisins, faire des pots, des bouffes, des barbecues », a fait savoir la star de Bienvenue chez les Ch’tis. C’est fou, car personne ne se connait et d’un seul coup, on se croise et on se dit 'Bonjour, ça va bien ? », s’est-il amusé.

Une nouvelle vie qui lui a donné l’idée d'un film. « Je me suis dit 'faisons un immeuble avec plusieurs classes sociales'. Je voulais faire soit un immeuble, soit une pharmacie soit un labo au rez-de-chaussée, un bistrot à côté. D'un seul coup on a raconté ce qu'on a vécu et c'est la relation de ces gens qui va évoluer à cause de cette situation-là », a-t-il expliqué.

Une nouvelle collaboration pour le duo

C'est ainsi que Dany Boon et Laurence Arné ont écrit « 8, rue de l’humanité », long-métrage destiné à Netflix. L’actrice de la série WorkinGirls a en effet co-signé le scénario de ce film qui suit donc les histoires des voisins d'un immeuble parisien, confinés en pleine pandémie de coronavirus. Laurence Arné y tiendra aussi l’un des rôles principaux.

Ce n'est pas la première fois que Dany Boon et Laurence Arné travaillent ensemble, le duo ayant collaboré sur les films La Ch'tite Famille et Radin!

Le couple était cependant jusqu’alors resté très discret. Dany Boon s'était séparé en 2018 de Yaël, son épouse et mère de ses trois enfants Eytan, Elia et Sarah, après quinze années de mariage. Dany Boon est aussi le papa de Medhi, né de sa relation avec Sophie Hermelin, et Noé, fruit de ses amours avec Judith Godèche.