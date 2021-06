Invasion : découvrez la bande-annonce de la série SF avec Sam Neill et Golshifteh Farahani

Apple TV+ a dévoilé les premières images de sa série de science-fiction en dix épisodes, Invasion.

Ecrite et produite par Simon Kinberg (Seul sur Mars) et David Weil (Hunters), et réalisée par Jakob Verbruggen (The Alienist), Invasion est une série de science-fiction qui suit des personnages situés dans plusieurs villes du monde, au moment où la planète se prépare à une invasion extraterrestre. Des signes mystérieux commencent à se manifester sous la forme d'évanouissements, de crop circles, ou encore de saignements de nez. A la fin de la bande-annonce on aperçoit un énorme vaisseau spatial...

Le casting compte notamment Sam Neill (Jurassic Park, Peaky Blinders) en shérif qui découvre un étrange cratère dans un champ et philosophe sur le but de l'humanité sur Terre, Shamier Anderson (Wynonna Earp) dans le rôle d'un soldat stationné en Afghanistan, et Golshifteh Farahani (A propos d’Elly) dans celui d'une immigrante syrienne de première génération vivant à Long Island avec son époux et ses enfants.

Les trois premiers épisodes de la série qui en compte 10 seront disponibles sur Apple TV+ le 22 octobre prochain, les autres à raison d’un par semaine le vendredi.

Invasion n'est pas la seule série de science-fiction à gros budget à arriver sur Apple TV+ cette année. À condition qu'elle ne soit pas finalement repoussée, Foundation d'après Isaac Asimov devrait également être présentée en 2021.