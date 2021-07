Comment nettoyer et enlever une tâche de vin rouge ?

Les taches de vin rouge sont assez communes… et pourtant, pas si faciles à nettoyer. Découvrez quelques astuces pour ne pas ruiner votre canapé, ni votre pantalon ou encore votre moquette.

Dans l'urgence, le premier réflexe doit être d'absorber la plus grande quantité de liquide avec un essuie-tout. Cela facilitera le travail par la suite. Pour absorber définitivement une tâche de vin, la solution la plus efficace est de saupoudrer de la farine (et l'on en a toujours un paquet au placard), du talc ou encore de la maïzena.

Après avoir laissé reposer quelques minutes, l'on peut brosser et la tache aura disparu. L'avantage de cette technique : s'il s'agit d'un vêtement par exemple, il est possible de le remettre immédiatement.

Lait chaud, vinaigre blanc, vin blanc… toutes les solutions sont bonnes !

Si la tache de vin date de quelques jours, ou que vous n'avez pas de farine, d'autres solutions existent. Imbiber un sopalin de lait chaud et tamponner la zone incrustée est une des autres alternatives. Si vraiment la tache ne disparait pas, optez pour le vinaigre blanc.

Il est également possible de verser généreusement du vin blanc sur une tâche de vin rouge pour la faire disparaître. Cependant, cette option nécessite davantage de temps, puisqu'il faudra ensuite passer le tissu ou le vêtement tâché à la machine à laver pour faire disparaitre les odeurs.

Attention : contrairement aux idées reçues, le sel n'efface pas les tâches de vin mais les cristallise.