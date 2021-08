La Casa de Papel partie 5 : découvrez la bande-annonce de l’ultime saison

Netflix a mis ce lundi en ligne la bande-annonce de la saison 5 de La Casa de Papel. Une saison qui marquera le terme de la série espagnole, devenue un phénomène mondial, et qui compte plusieurs millions de fans aux quatre coins du globe depuis son lancement en 2017.

Alors que la saison 4 les avait laissés dans une bien mauvaise posture, les fameux héros braqueurs vont-ils réussir à s’échapper de la Banque d’Espagne ?

La bande-annonce laisse entrevoir un final explosif. « Quand on est enfermé depuis 100 heures, qu’on est piégés, sur le point d’être tués et qu’on a perdu sa meilleure amie, ces 100 heures paraissent durer 100 ans », y déclare le personnage de Tokyo en voix-off.

L’équipe se retrouve livrée à elle-même quand son chef, le Professeur (Alvaro Morte), tombe dans les filets de la policière Alicia Sierra. Et rien ne va plus... Car « au moment où la situation semble avoir évolué en leur faveur, un ennemi surgit, bien plus puissant que tous ceux qu’ils ont affrontés jusque-là : l’armée », est-il annoncé dans un communiqué, mais pour le gang « se rendre n’est jamais une option ».

La Casa de Papel partie 5, ça commence le 3 septembre. pic.twitter.com/i9QxzLI7jQ — Netflix France (@NetflixFR) August 2, 2021

A noter que cette dernière saison de La Casa de Papel se vivra en deux temps. Les cinq premiers épisodes - le «volume 1» - seront disponibles dès le 3 septembre prochain. Le «volume 2» et ces cinq ultimes épisodes débarqueront quant à eux sur la plate-forme le 3 décembre.