Spartacus : l'acteur de la série Francis «Frankie» Mossman est mort à l'âge de 33 ans

Connu pour avoir incarné le personnage de Vitus dans la série «Spartacus», Francis «Frankie» Mossman est décédé à l’âge de 33 ans à Sydney, en Australie, samedi dernier.

Le décès de l’acteur néo-zélandais – dont la cause n’a pas été révélée – a été confirmé par l’agence Kathryn Rawlings & Associates au site américain E! News via la publication d’un communiqué.

«C’est avec une profonde tristesse que nous signalons le décès de Francis Mossman. Il a fait partie du ‘whānau’ (qui signifie famille en Maori, ndlr) KR Actors pendant de nombreuses années et a été énormément apprécié dans l’industrie et par ses pairs. Francis, un rayon de lumière et un puits de positivité et d'humour, nous manquera beaucoup. Nous sommes de tout cœur avec Francis et sa famille pendant cette période difficile», peut-on lire.

Le frère de Francis «Frankie» Mossman, Laurence et Jeremy, viennent de créer une page sur le site de collecte de fonds GoFundMe afin d’assurer le transfert de son corps en Nouvelle-Zélande et de couvrir les frais de ses obsèques.

«Le dernier souhait de la mère de Francis est de voir son fils une dernière fois avant qu'il ne soit enterré. Avec votre aide et votre générosité, nous voulons que cela se réalise pour elle. Francis était d'une grande force et un frère et un fils très aimé. Il était un membre très respecté de la famille des acteurs et avait trouvé une communauté solidaire et attachante à Sydney. Son sourire et sa présence énergique manqueront cruellement à ceux qui ont eu la chance de le connaître», ont-ils écrit sur la page.

Ce n'est pas la première fois que la série est endeuillée. En 2011, l'acteur Andy Whitfield s'est éteint des suites d'un cancer du système lymphatique, à l'âge de 39 ans. Pour le remplacer dans la saison 2, les producteurs avaient confié le rôle à Liam McIntyre.