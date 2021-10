Sex Education saison 4 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà

Sa saison 3 tout juste mise en ligne, Sex Education vient déjà d’être officiellement renouvelée pour une saison 4 qui devrait arriver « bientôt ».

Netflix l’a annoncé en vidéo sur son compte Instagram ce 26 septembre : « On part sur un Master : SEX EDUCATION SAISON 4, PROCHAINEMENT !!! ». Laurie Nunn, la créatrice, n’en a donc pas terminé avec sa série sur ses attachants ados et leur découverte de l’amour et de la sexualité, et c’est tant mieux. La nouvelle va, c’est sûr, combler de joie les nombreux fans qui se lamentaient déjà de ne pas revoir leurs héros préférés.

De nombreuses intrigues en suspens

Attention spoilers. A la fin de la saison 3, le lycée Moordale va devoir fermer ses portes et les élèves vont apparemment être contraints de trouver un autre établissement pour finir leur cursus. La saison 4 devra donc dévoiler ce que devient Moordale après la perte de ses investisseurs.

Ils venaient tout juste de s'avouer (enfin) leurs sentiments... Le départ de Maeve vers les Etats-Unis, laissant derrière elle un Otis toujours aussi épris d’elle, soulève aussi de nombreuses interrogations brûlantes. Dans la prochaine saison, on espère bien savoir si les deux vont entretenir une relation longue distance (avant même d'avoir pu consommer leur amour).

Emma Mackey (qui joue Maeve) a évoqué ses espoirs concernant son personnage, appelé à partir étudier dans une prestigieuse école américaine, déclarant au magazine Elle : «Je suis ravie qu'elle se fasse de nouveaux amis, qu'elle s'ouvre un peu plus et qu'elle soit exposée à une culture différente, dans un monde différent. Parce qu'elle n'a jamais vécu que dans ses petites bulles minuscules. (...) Ce serait vraiment bien de la voir vivre un rêve pour elle-même. Qu'est-ce que cela fait à une personne et en quoi cela vous change-t-il ? Quel genre de bonheur cela vous procure-t-il ? Et toutes les angoisses qui accompagnent le fait d'être loin de chez elle», a-t-elle ajouté.

Eux sont apparus de plus en plus proches dans la saison 3. Adam, moins brut de décoffrage qu’il n'y paraissait, et le poète Rahim - qui ont pour (seul) point commun d’avoir eu le cœur brisé par Eric - vont-ils finir par tomber dans les bras l’un de l’autre? C'est une autre question à laquelle la saison 4 va devoir aussi répondre.

Mais le plus gros cliffangher de la saison 3 reste cependant celui autour de la mère d’Otis. Le test de paternité de son bébé n’a visiblement pas révélé le résultat qu’elle attendait. Le géniteur ne semble donc pas être Jakob, alors même que ce dernier a commencé à tisser des liens fort avec la nouvelle-née…

Casting et date de sortie

On ne sait pas si les acteurs habituels de Sex Education – dont Butterfield, Ncuti Gatwa (Eric), Emma Mackey (Maeve) et Aimee Lou Wood (Aimee) – reviendront pour une quatrième saison, mais c'est très probable.

Asia Butterfield avait précédemment déclaré qu'il serait prêt à s'inscrire pour une quatrième saison. «J'adorerais faire une quatrième saison, car nous nous amusons tellement dans cette émission», a-t-il déclaré à Cosmopolitan plus tôt cette année.

Le 26 septembre, Gillian Anderson (Jean) a partagé une photo d'elle sur Instagram avec une poignée de ses co-stars de Sex Education, dont Asa Butterfield (Otis), Patricia Allison (Ola), Mikael Persbrandt (Jakob) et Alistair Petrie (Proviseur Groff) .

Plusieurs membres de la distribution ont republié le cliché avec pour légende : « Je suppose que nous vous verrons pour S4 !! @sexeducation.»

Étant donné que la saison 3 est sortie le 17 septembre 2021 et que le tournage n'a pas commencé pour la quatrième, il est probable que cette dernière sera diffusée fin 2022.

En attendant d'en savoir plus, il est possible de voir et revoir les trois premières saisons sur Netflix.