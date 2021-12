Matrix, Titanic, Thor,... 5 rôles iconiques qui auraient pu être incarnés par des acteurs très différents

Impossible d’imaginer un autre que Leonardo DiCaprio crier à la proue du Titanic, ou que Keanu Reeves avaler la pilule rouge dans Matrix. Et pourtant, voici 5 rôles les plus iconiques du cinéma de ces dernières années qui ont failli être confié à d’autres comédiens.

Captain America

C’est en 2011 que Chris Evans est apparu pour la première fois dans le costume du célèbre héros de Marvel dans Captain America : First Avenger. Un rôle qui a failli être confié à John Krasinski, le comédien qui incarne Jim Halpert dans la série The Office. Invité dans l’émission de Conan O’Brien en 2016, le mari d’Emily Blunt a même avoué avoir réalisé un casting en costume, dans un décor, pour incarner le personnage. «Et puis j’ai vu Chis Hemsworth sortir de la salle en costume de Thor, et je me suis dit ‘ok, c’est stupide, j’y vais’», lançait-il avec humour à l’animateur.

Thor

En parlant de Chris Hemsworth justement, c’est son frère Liam Hemsworth qui a manqué de peu de lui rafler le rôle de Thor sous le nez. L’audition vidéo envoyée par le comédien n’était pas, de son propre aveu, de très bonne qualité. Ce qui a poussé les studios Marvel à envisager de confier le rôle à son frère. C’est grâce à l’intervention de Joss Whedon, avec lequel il avait travaillé pour le film La cabane dans les bois en 2011, que Chris Hemsworth a pu passer une nouvelle audition. Et obtenir le rôle.

Neo dans Matrix

Keanu Reeves n’était pas le premier choix de la Warner Bros pour incarner le rôle de Neo dans Matrix. En 2019, Will Smith révélait sur sa chaîne YouTube avoir décliné la proposition pour le rôle à l’époque. Le comédien avouant ne pas avoir été convaincu par la présentation des frères (et désormais sœurs) Wachowski. «À la place, j’ai fait Wild Wild West», se souvient Will Smith. Il précise également que, s’il avait été choisi par incarner Neo à la place de Keanu Reeves, la production envisageait de confier le rôle de Morpheus à Val Kilmer. «J’aurais probablement foutu en l’air Matrix», conclu-t-il avec humour.

Jack Dawson dans Titanic

Leonardo DiCaprio a été projeté sur le devant de la scène presque instantanément après avoir incarné le rôle de Jack Dawson dans Titanic. Mais selon Matthew McConnaughey, il aurait été sérieusement considéré pour le rôle. Avant que la décision ne se porte finalement sur Leo.

Elton John dans Rocketman

Si la performance de Taron Egerton dans le film Rocketman a été largement saluée par la presse, le public, et Elton John lui-même, c’est Justin Timberlake qui avait les faveurs du chanteur au lancement du projet. C’est ce qu’a révélé à l’époque David Furnish, l’époux d’Elton John qui figure à la production. «Quand je regarde le film, je ne vois pas un acteur, je me vois moi-même», s’était enthousiasmé Sir Elton à propos de la performance de Taron Egerton. Aucun regret donc.