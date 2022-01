Marseille : Netflix cherche des figurants pour sa nouvelle série, voici comment tenter sa chance

Après la série «Marseille» avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel, Netflix s'apprête à déposer une nouvelle fois sa caméra dans la cité phocéenne pour tourner sa prochaine série : «Transaltantique». A cette occasion, la plate-forme de streaming recherche une centaine de figurants pour un tournage au printemps.

La production est à la recherche de figurants «âgés de 16 à 75 ans pour recréer des scènes de la vie des Marseillais et des réfugiés fuyant le nazisme en 1940».

Mais pour coller au mieux à la période historique, certaines consignes sont à respecter. Pour les femmes, elles ne doivent pas avoir les cheveux méchés, ni avoir fait de la chirurgie esthétique ou porter un maquillage permanent. De même, elles ne doivent porter ni tatouages ni piercings. Quant aux hommes, ils ne doivent avoir ni tatouages ni de piercings visibles.

Le casting a d'ores et déjà commencé à Marseille mais rien n'est encore perdu. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous présenter cet après-midi, entre 14 heures et 19h ou demain, ce samedi 15 janvier, entre 10h30 et 19h. Il vous faudra pour cela être muni de votre pièce d'identité (ou carte de séjour), de votre carte vitale, d'un stylo et bien évidemment d'un masque.

d'après une histoire vraie

Afin de connaître le lieu exact du casting, il vous suffit de vous inscrire sur ce site ICI.

Et pour les personnes retenues à l'issue de ce casting, des essayages pour les costumes seront à prévoir à Marseille très prochainement.

Cette nouvelle série Netflix revient sur l'histoire méconnue de Varian Fry, ce journaliste américain qui, grâce à une filière d'exfiltration, a sauvé des milliers de juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale depuis Marseille.