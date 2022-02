Guerre en Ukraine : Sean Penn sur place pour tourner un documentaire sur l'invasion russe

Selon le site américain Variety, Sean Penn est actuellement en Ukraine pour filmer un documentaire sur l’invasion russe. L’acteur a été aperçu à un point presse ce jeudi 24 février organisé par les autorités ukrainiennes à Kiev où il aurait rencontré le président Volodymyr Zelensky.

Le documentaire de Sean Penn est une production des studios Vice. Le comédien oscarisé s’était déjà rendu dans le pays en novembre 2021 pour les préparatifs de son film, avec notamment une visite des forces armées. Des photographies de lui ont même été publiées par le service de presse de l’armée.

«Sean Penn est venu à Kiev spécifiquement pour enregistrer tous les événements qui se déroulent en Ukraine en tant que réalisateur de documentaires et pour dire au monde la vérité sur l’invasion de notre pays par la Russie», peut-on lire sur la page Facebook du bureau du président ukrainien.

«Notre pays lui est reconnaissant pour une telle démonstration de courage et d’honnêteté. Ce matin, le directeur s’est rendu au bureau du président et a assisté à un point de presse d’Iryna Vereshchuk, conseillère du chef de cabinet du chef de l’État et du vice-président. Premier ministre – Ministre de la réintégration des territoires temporairement occupés d’Ukraine. Il a parlé aux journalistes, à nos militaires, a vu comment nous défendons notre pays», ont notamment ajouté les autorités ukrainiennes dans un communiqué publié le 24 février.