Johnny Depp va faire une tournée européenne avec son groupe Hollywood Vampires

Après sa victoire judiciaire obtenue face à son ex-épouse, Amber Heard, Johnny Depp va partir en tournée à travers l’Europe avec son groupe Hollywood Vampires.

La vie en scène. Johnny Depp et le groupe Hollywood Vampires viennent d’annoncer une tournée en Europe, avec un passage en Allemagne et au Luxembourg, pour l’été 2023 via le compte Twitter du groupe de Rock. Les billets seront mis en vente à partir du lundi 27 juin.

The Hollywood Vampires are BACK!! We're coming to Germany and Luxembourg Summer 2023!





Tickets go on sale Monday 27 June at 11:00am CET.





Keep an eye out for more to come…





For tickets, info and more visit: https://t.co/cFmeqzEfrs pic.twitter.com/ANLQwkAbJ4 — Hollywood Vampires (@hollywoodvamps) June 22, 2022

La star de la saga Pirates des Caraïbes est un membre actif de ce groupe de rock depuis sa formation en 2012 avec Alice Cooper, et Joe Perry (Tommy Henriksen les a rejoint depuis). Hollywood Vampires, trouve l’origine de son nom dans les années 1970, à l’époque où Alice Cooper a fondé un club de boissons dont John Lennon et Ringo Star des Beatles, Harry Nilsson et Keith Moon de The Who, ou encore Micky Dolenz de The Monkees faisaient partie.

Deux albums studios ont déjà été enregistrés par Hollywood Vampires, avec la présence d’invités prestigieux comme Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, etc. Le groupe avait prévu de partir en tournée en mars dernier, avant que celle-ci ne soit finalement annulée en raison du Covid.