Diam's se confie sur son passé et ses dépressions

Invitée de Sept à Huit, dimanche 26 juin, à l'occasion du Portrait de la semaine, Diam’s est revenue à cœur ouvert sur son parcours dans une interview où elle évoque son passé, entre tentatives de suicide, musique, dépression et conversion.

Alors que «Salam», le documentaire qui lui est consacré et qu’elle a co-produit sort en salle le 1er juillet pour quelques jours, après avoir été présenté à Cannes le 26 mai dernier, Diam's a évoqué ce dimanche son histoire personnelle, émaillée par la gloire, mais aussi de moments de souffrance intense. Un mal-être qui a conduit Mélanie Georgiades, aujourd’hui quadragénaire et mère de famille, à faire deux tentatives de suicide.

La première à 14 ans, la seconde alors qu'elle est au sommet du rap français. Deux traversées du désert qu'elle évoque sans tabou. «Quand j’ai 14 ans et que je me réveille de ma tentative de suicide, à ce moment-là je me rends compte que ça me fait du bien d’écrire, c’est comme un petit refuge», explique-t-elle. Un refuge dans l'écriture et la musique qui ne comblent pas ses souffrances, comme elle l'explique à Audrey Crespo-Mara.

Une souffrance quotidienne

«2 heures de concert sur une journée, c’étaient 2 h où j’oubliais mes problèmes. Mais il y a 22 h à vivre à côté par jour et ce sont ces 22 heures-là qui sont insupportables, où je souffre et personne ne le voit», explique Mélanie Georgiades.

Et de poursuivre : «Aujourd’hui je vois la gloire un peu comme l’ivresse, ces moments hyper forts qui me remplissaient d’un coup et comme l’ivresse c’est très dur de redescendre. Et ça devient un cercle vicieux, parce qu’on en veut toujours plus. Je crois que j’aurais voulu que ça dure 5h, 6h ce moment parce que c’était comme un moment suspendu».

Internée en hôpital psychiatrique alors qu’elle est tout en haut des ventes, elle évoque «une immense dépression qui devient un immense désespoir», et raconte les nombreux cachets qu’on lui donne à l’époque, soulignant l’enfer des médicaments.

L’occasion également pour l’artiste de revenir sur sa conversion, les photos volées partagées par les paparazi, la montrant voilée à la sortie d'une mosquée et les réactions qu'elle provoquent. «Quand je me convertis, je suis une femme célibataire qui se convertit seule sur une plage», explique-t-elle.

Aujourd'hui, Mélanie, pour qui «Diam's a été une étape dans (sa) vie», explique avoir une «vie de maman» loin du star system et souligne : «ne faire que le bien, c’est peut-être le plus grand challenge de ma vie».