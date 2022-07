La série documentaire «Face aux Trump : les confidences du pouvoir», à découvrir sur Discovery Channel dès le 4 septembre

La série documentaire «Face Aux Trump : Les Confidences du Pouvoir» donne accès aux coulisses de la campagne de Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle américaine. À découvrir dès le 4 septembre sur Discovery Channel à 21h, et à la demande.

Un accès inédit. Déclinée en trois parties, la série documentaire «Face Aux Trump : Les Confidences du Pouvoir» - à découvrir dès le 4 septembre prochain sur Discovery Channel à 21h (et à la demande) – propose aux téléspectateurs de découvrir les coulisses des six dernières semaines de la campagne de Donald Trump lors de l’élection présidentielle américaine de 2020. L’ancien président, ses enfants, Ivanka, Donald Jr. et Eric, des personnalités proches de la famille, ainsi que des journalistes et analystes politiques, ont tous accepté de témoigner, sans exiger un droit de regard par la suite.

Les images tournées par le cinéaste Alex Holder sont si incroyables qu’elles ont été citées à comparaître par la commission d’enquête du 6 janvier, afin de faire la lumière sur les origines de l’attaque du Capitole (traitée dans l’épisode 3). Les membres de la famille Trump, et tous ceux présents dans cette série documentaire, évoquent la dynastie familiale, les relations entre les membres de la famille, les tensions qui peuvent exister, tout en se suivant les uns et les autres au fil de la campagne, pendant six semaines qui se concluront par l’attaque du Capitole par des sympathisants de Donald Trump, ce dernier assurant à nouveau devant la caméra que les élections ont été truquées, et que les manifestants étaient «intelligents» de s’en rendre compte.

Une série documentaire absolument saisissante qui donne à voir et à entendre des choses inédites, et offre une idée de ce qui se passait dans les coulisses de la campagne présidentielle de Donald Trump avant sa défaite face à Joe Biden. Et l’importance de la dynamique familiale au cœur de la machine trumpienne.