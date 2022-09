Hot Take : la bande annonce du téléfilm sur le procès Johnny Depp/Amber Heard dévoilée

À peine achever, le procès opposant Johnny Depp et Amber Heard a déjà fait l’objet d’une adaptation pour la télévision par la plate-forme de streaming américaine Tubi. Le film baptisé «Hot Take : The Depp/Heard Trial» doit être mis en ligne ce vendredi 30 septembre.

Pas de temps à perdre. Quatre mois seulement après la fin du procès ultramédiatisé entre Johnny Depp et Amber Heard, la plate-forme de streaming américaine Tubi propose à ses abonnés de découvrir, dès ce vendredi 30 septembre, le téléfilm «Hot Take : The Depp/Heard Trial» dont la bande annonce vient d’être publiée.

L’acteur Mark Hapka y incarne la star de la saga cinématographique «Pirates des Caraïbes» tandis que Megan Davis joue le rôle d’Amber Heard. On peut voir que le téléfilm cherche à reproduire les moments clefs du procès, comme la nonchalance de Johnny Depp pendant l’audience, les critiques dirigées à Amber Heard sur les réseaux sociaux, et même la référence à James Franco dont le nom figurait sur la liste des témoins de la comédienne, mais qui ne s’est finalement jamais exprimé pendant le procès.

L’avocate Camille Vasquez sera incarnée par Melissa Marty, et Marry Carrig sera Elaine Bredehoft, qui représentait Amber Heard. Pour rappel, en juin dernier, 15 millions de dollars de dommages et intérêts ont été accordés à Johnny Depp. L’actrice devrait quant à elle recevoir 2 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires. Elle a également été condamnée à verser 10 millions de dollars à son ex-mari pour diffamation.