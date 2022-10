Black Panther : Ryan Coogler révèle avoir voulu mettre un terme à sa carrière après la mort de Chadwick Boseman

Dans une interview accordée au site américain EW.com, Ryan Coogler a révélé avoir songé mettre un terme à sa carrière de réalisateur après le décès de Chadwick Boseman. Avant de changer d’avis, et d’honorer sa mémoire avec «Black Panther : Wakanda Forever».

Une douleur profonde. Au moment du décès de Chadwick Boseman, le 28 août 2020, Ryan Coogler s’est retrouvé dans l’incapacité d’imaginer la suite de sa carrière en tant que réalisateur et auteur. «Je me suis retrouvé à un point où je me suis dit ‘Je vais quitter ce métier’. Je n’arrivais pas à m’imaginer faire un autre film, encore moins un nouveau Black Panther, parce que tout cela me faisait trop mal. Je me disais : ‘Comment pourrais-je à nouveau m’exposer à un sentiment pareil ?’ », explique-t-il dans une entretient avec le site américain EW.com.

Qu’est-ce qui l’a fait changer d’avis ? Ryan Coogler s’est souvenu de tous les moments partagés avec le comédien, et de ce que le personnage de Marvel représentait pour lui. «Je repensais à nos conversations qui ont eu lieu lors de ce qui se révèlera être la fin de sa vie. Et je me suis dit que poursuivre était ce qui avait le plus de sens», explique le réalisateur.

Bien évidemment, il a été immédiatement hors de question pour lui de choisir un remplaçant à Chadwick Boseman pour le rôle de Black Panther. Les spectateurs qui verront «Black Panther : Wakanda Forever» sont prévenus, le film rendra un hommage appuyé à l’acteur. Pour Ryan Coogler, il ne pouvait en être autrement s’il devait poursuivre la réalisation des aventures du super-héros de Marvel.

«C’est mon job en tant que réalisateur de faire des choses qui correspondent à mon intégrité personnelle. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, il vous sera difficile d’obtenir le meilleur de ceux qui travaillent avec vous. (…) Quand les réalisateurs ne font pas les choix en adéquation avec ce qui leur semble être juste, vous pouvez le sentir. Et je crois fermement que ces projets n’ont dès lors aucune chance de fonctionner», précise-t-il.