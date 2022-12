Mickey 17 : Robert Pattinson star du prochain film de Bong Joon-ho

Le premier teaser de «Mickey 17», le film de science-fiction de Bong Joon-ho, le réalisateur de «Parasite», donne un aperçu de Robert Pattinson dans le rôle principal de cette dystopie très intrigante, attendue dans les salles en mars 2024.

La curiosité monte encore d’un cran. Le studio Warner Bros. vient de publier le premier teaser de «Mickey 17», le film de science-fiction de Bong Joon-ho, le réalisateur de «Parasite», avec Robert Pattinson dans le rôle principal. La date de sortie aux États-Unis est fixée au 29 mars 2024.

Adaptation du roman éponyme d’Edward Ashton, «Mickey 17» suit la mission d’un voyageur de l’espace envoyé coloniser un monde de glace baptisé Nifheim. Il est un «Consommable», un employé jetable utilisé pour effectuer des expéditions jugées trop dangereuses, voir suicidaires. Quand il meurt, une nouvelle version de son corps, auquel est incorporé sa mémoire (presque) intacte, est générée.

Quand Mickey 17 est porté disparu, et présumé mort, une nouvelle version, la 18e, voit le jour. Malheureusement, Mickey 17 est encore en vie. Aidé par une forme de vie inconnue, il parvient à regagner la base de la colonie où il opérait. Mais dans ce monde, deux versions d’un même «Consommable» ne peuvent coexister, et si cela se sait, ils seront tous les deux supprimés.

Le casting pourra également compter sur la présence de Steven Yeun (Minari, The Walking Dead), Toni Colette, Naomi Ackie, et Mark Ruffalo. À noter que «Mickey 17» sera le premier film de Bong Joon-ho depuis «Parasite», qui avait remporté la Palme d’or à Cannes en 2019, ainsi que l’Oscar du meilleur film, du meilleur scénario, du meilleur film international, et du meilleur réalisateur en 2020.