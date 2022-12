Avatar 4 : James Cameron a évoqué le troisième et quatrième volet de la saga, et ça promet d'être incroyable

Alors qu'«Avatar : la voie de l’eau» est attendu dans les salles françaises à partir du 14 décembre, James Cameron a profité de l’avant-première mondiale organisée à Londres pour parler de la suite de sa saga cinématographique. Et apparemment, ça va être incroyable.

Accrochez vos ceintures. Dans un entretien avec le site américain Collider, James Cameron est revenu sur le long processus d’écriture qu’il a mis en place pour construire l’intégralité du monde d’Avatar, avant même de tourner les suites. Le réalisateur affirme avoir été inspiré par le travail de Peter Jackson sur «Le Seigneur des Anneaux», et la manière dont il pouvait utiliser les livres de J.R.R Tolkien pour informer les comédiens des évolutions à venir de leur personnage.

«J’ai senti que j’avais besoin de faire la même chose. Je devais mener ce projet comme si les livres existaient déjà. Et la seule manière de réussir cela était d’écrire l’intégralité des scripts, et les faire lire aux acteurs, pour qu’ils puissent voir la direction qu’allait prendre leur personnage, et la signification de tout cela. Ce n’est pas que cela soit jouable devant la caméra, mais je pense que ce sont des éléments que les comédiens pourraient utiliser dans la préparation de leur personnage», explique James Cameron, qui est aidé par Rick Jaffa et Amanda Silver pour l’écriture.

Pour ce qui est des prochains volets d’Avatar, dont certaines scènes ont été tournées en même temps que «La voie de l’eau», le réalisateur se montre particulièrement confiant sur le résultat final, en raison de la réaction des patrons du studio au moment où ils ont découvert les scripts des troisième et quatrième volets.

«Je ne peux pas vous donner les détails, mais ce que je peux vous dire, c’est que quand j’ai transmis les scripts du second volet, on m’a donné trois pages de notes (document qui contient les modifications suggérées par le studio, ndlr). Quand j’ai donné le script du troisième film, on m’en a donné une seule. Donc je m’améliorais. Quand j’ai donné celui du quatrième, la responsable du studio, en charge de la partie créative, m’a écrit un mail où elle disait : ‘Oh mon dieu’. Je lui ai demandé : ‘Où sont les notes ?’. Et elle m’a dit : ‘Ce sont mes notes’. Parce que l’histoire devient complètement folle, mais dans le bon sens», poursuit James Cameron.