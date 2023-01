Jouets : l'incroyable vidéo d'un youtubeur sur les archives oubliées d'Hasbro

Le youtubeur Arkéotoys a mis au jour une incroyable collection de jouets des années 1980 et 1990, soigneusement conservés dans un entrepôt par le fabricant Hasbro. Il en a tiré une vidéo passionnante.

Une caverne d'Alibaba et le rêve absolu de tout collectionneur. Romain Cheval, plus connu sous le nom d'Arkéotoys sur Youtube, a eu l'occasion unique de se plonger dans les archives d'un grand fabricant de jouets, Hasbro, conservées à Creutzwald, dans l'Est de la France.

Le youtubeur a consacré une vidéo de 52 minutes à cette découverte assez unique, alors que son équipe de passionnés du collectif Toygame.fr a pu se plonger en sa compagnie dans le contenu de dizaines de cartons mystérieux.

Des jouets «oubliés»

Mal référencés, jamais ouverts, ils étaient stockés à 9 mètres du sol et il fallait absolument tout inventorier, au risque de voir tout partir à la poubelle à cause d'un manque de place. Il faut savoir que les fabricants ont une simple obligation légale de conserver un exemplaire de chaque jouet pendant dix ans. Au-delà, rares sont ceux qui ne s'en débarrassent pas.

Mais dans ce cas, ils avaient plutôt été «oubliés» et sans doute sauvés, car l'informatisation n'existait pas à l'époque. Pour tout étiqueter, l'idée de confier cette mission à Arkéotoys et ses amis spécialistes de la «Toy Culture» semblait donc tout indiquée.

Sur place, guidés par les salariés d'Hasbro, ils ont pu découvrir des montagnes de licences prestigieuses. Star Wars, Mon petit poney, Monopoly, Jurassic Park, Terminator, Vectrex… Certaines boîtes dormaient, encore scellées mais sous une belle couche de poussière, depuis plus de 40 ans.

Pour aboutir à ce résultat improbable, tout est parti d'une rencontre, comme souvent. Lors de la dernière Japan Expo, Romain Cheval a fait la connaissance de Pierre François, dit PF, directeur marketing d'Hasbro et qui travaille chez le fabricant de jouets depuis vingt-cinq ans. Très attaché à l'univers du jouet, et bien décidé à sauver les plus belles pièces, il a décidé de confier cette mission délicate à ces spécialistes.

Un but patrimonial avant tout

Sur place, chaque membre de l'équipe d'élite a alors pu apporter ses connaissances pour identifier les références avec précision, car l'opération était aussi patrimoniale. Le Musée National du Jouet de Moirans-en-Montagne (Jura) a ainsi été intégré très tôt dans le processus, par l'intermédiaire de Mélanie Bessard, sa directrice.

A terme, les plus belles pièces seront réunies dans les réserves du musée, avec pour objectif la création d'expositions temporaires à thème. Elles feront à coup sûr briller les yeux des quadragénaires ayant grandi dans les années 1980 et 1990.