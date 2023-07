Miss France 2024 : voici les photos des premières candidates à l’élection

L'élection Miss France 2024 aura lieu en décembre, au Zénith de Dijon. Lors de cette grande soirée, elles seront 30 à se disputer la prestigieuse couronne. Voici les photos des premières Miss qui tenteront de succéder à Indira Ampiot, en sachant que les élections régionales se tiennent jusqu’en octobre.

Miss Tahiti, Ravahere Silloux, 24 ans

Ravahere Silloux est la première candidate à avoir remporté son ticket pour le célèbre concours. Arès avoir terminé son Master de marketing digital, la jeune femme, qui s'intéresse beaucoup au développement personnel, souhaite ouvrir sa propre agence de communication.

Miss Guyane, Audrey Ho Wen Tsai, 18 ans

Originaire de Kourou, Audrey Ho-Wen-Tsai est passionnée par la danse et le chant, ainsi que par la nature et l'environnement. La jeune femme de 18 ans a d'ailleurs pour objectif de devenir agent dans le marketing durable et vert. Sa devise : «Le positif attire le positif !».

Miss Guadeloupe, Jalylane Maës, 18 ans

Jalylane Maës est en licence administrative, économique et sociale. Plus tard, elle envisage de fonder son entreprise dans le domaine de l'événementiel. S'il y a bien une cause qui lui tient à cœur, «c'est celle de l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes», a affirmé la Miss.

Miss provence, Adéline Blanc, 25 ans

Agée de 25 ans, Adéline Blanc exerce la profession de dentiste. «Je suis dentiste, alors la couronne ça me connaît», avait-t-elle lancé, non sans humour, lors du concours de beauté régional. Miss Provence aime également beaucoup l'équitation et le tennis.

Miss Corse, Sandra Bak, 22 ans

Diplômée d'un Master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, Sandra Bak souhaite «soutenir l'éducation pour les enfants et plus particulièrement l'inclusion à l'école, notamment des enfants en situation de handicap», a-t-elle déclaré auprès de Corse Matin.

Miss Côte d'Azur, Karla Bchir, 19 ans

Mannequin de métier, Karla Bchir aimerait désormais travailler dans l'immobilier. La Miss, qui a confié à Nice Matin avoir été victime de moqueries au collège en raison de sa taille, suit actuellement une formation dans une agence spécialisée dans le luxe.