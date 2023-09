Téléthon : le chanteur Vianney devient le parrain de l'édition 2023

Après Matt Pokora, Soprano et Kev Adams ces trois dernières années, le chanteur-compositeur Vianney sera le parrain de l’édition 2023 du Téléthon, qui se tiendra les 8 et 9 décembre prochain.

En 2023, Vianney portera le combat contre les maladies rares avec fierté et animera les 8 et 9 décembre le Téléthon. «Je suis très fier d’être le parrain du Téléthon 2023. J’ai l’intention de tout donner pour mettre en lumière ces parents et ces enfants qui se battent au quotidien, et pour soutenir les chercheurs qui font un travail formidable», a déclaré l’artiste de 32 ans.

«Je m'attends sincèrement à de belles rencontres (…) Je suis honoré de porter les espoirs des familles et des équipes scientifiques, de partager les victoires et les défis du Téléthon. Je compte sur vous pour me rejoindre dans ce qui va être une superbe aventure !», a souligné le chanteur qui prendra cette année les rênes de cet événement caritatif, organisé par l'Association française contre les myopathies (AFM) depuis 1987 et diffusé sur France Télévisions.

Vianney succèdera notamment à Jerry Lewis, premier parrain du Téléthon en 1987 mais aussi Alain Delon, Claudia Cardinale, Jane Birkin, Thierry Lhermitte, Daniel Auteuil, Gad Elmaleh et Kev Adams l’année dernière, avec pour ambition de récolter des fonds pour financer les projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires.

L’année dernière, plus de 90 millions d’euros ont été récolté lors du Téléthon.