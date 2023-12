Noël 2023 : les meilleurs jeux d'enquête à offrir pour des soirées pleines de mystères

Une ambiance tamisée, une équipe motivée, et vous voilà partis pour un jeu d'enquête de plusieurs heures, qui est désormais un cadeau de choix pour les amateurs de soirées pleines de rebondissements.

Sous scellés

Un bois sombre, une maison abandonnée, un escape game… Autant de points de départ angoissants pour les enquêtes de la gamme «Sous scellés», lancée en 2019 par Chloé Blondel et Ben Renaut. Les deux amis ont décidé de mettre leur passion pour le true crime en commun dans cette aventure, avec des enquêtes ancrées dans le terroir français, qui passionneront les auditeurs de Christophe Hondelatte ou de Fabrice Drouelle. Plusieurs durées d'enquêtes sont proposées, en fonction du temps dont vous disposez. Certaines prendront de 1 heure trente à trois heures. D'autres, en plusieurs boîtes de jeu, vous occuperont tout un week-end. Pour le moment, «Sous scellés» propose un total de huit affaires différentes à résoudre.

Sous scellés, 29,90 €

Detective Box

Detective Box, c'est le jeu à l'américaine. Pour l'instant, deux enquêtes sont disponibles : «Woodlock university» et «Le tueur au tarot». Le concept se veut ambitieux car chacune nécessitera presque dix heures pour être résolue, à moins d'être un prodige. Pour aller au bout, il faudra se montrer perspicace, et savoir utiliser les moyens de communication moderne en effectuant par exemple des recherches sur Internet. Après le succès de la première enquête, menée dans l'univers nébuleux des sociétés secrètes d'une université américaine, «Le tueur au tarot» vous met sur les traces d'un tueur en série. Un projet pharaonique, qui a nécessité plus de 100.000 euros d'investissements, avec soixante personnes mobilisées, dont 20 acteurs professionnels.

Detective box, à partir de 95 €

Les enquêtes «Dossiers criminels»

Avec «Dossiers Criminels», le people est au cœur de l'enquête. Décliné en 4 scénarios, le jeu privilégie les environnements bling bling aux sous-bois inquiétants. «Disparition aux Caraïbes» propose par exemple d'enquêter sur un passager évaporé du paquebot de croisière Colossus of the Seas. «Tragédie à Mykonos» vous téléportera quant à elle sur la célèbre île grecque, où Christophe Cannette, un célèbre acteur de séries TV, a été retrouvé mort dans la piscine de sa villa. Témoignages, plans, coupures de presse… De nombreux éléments seront à votre disposition pour résoudre l'affaire, et il faudra faire preuve de méthode.

Les enquêtes «Dossiers criminels», 29,99 €

The detective society

«The Detective society», c'est le jeu d'enquête qui ressemble le plus à une série télé. Et pour cause, ce jeu fonctionne sous forme d'épisodes. La créatrice du concept, Emilie Bernier O’Donnell propose ainsi de recevoir, chaque mois, un colis contenant des éléments permettant d'avancer dans l'intrigue. Seul ou à plusieurs, à votre rythme, vous ne connaîtrez toute la vérité qu'à la fin de la saison 1, déclinée en 6 épisodes et baptisée «La disparition de Claire Makova». Face à son succès, une saison 2 a donc été logiquement lancée, avec un tout nouveau mystère : «Le silence soudain de Timothy Lee».

The Detective society, 27 € par mois

Le bureau des légendes

Après les enquêtes à domicile, pourquoi ne pas vivre une vraie aventure dans les rues de Paris ? Le jeu immersif «Le bureau des légendes», plonge les joueurs dans l'univers de la célèbre série télé, dans de vraies locaux, où il va falloir être un agent efficace. Pour Noël, il est possible d'offrir des billets pour une session de jeu non datée (valable 1 an à compter de la date d’achat) d’une durée de 2 heures (pour 3, 4, 5 ou 6 participants), qui n'a rien d'une promenade de santé. Il faudra même quelques talents d'acteur pour convaincre ses interlocuteurs, récolter des preuves et s'en sortir en un seul morceau.

Jeu immersif Le bureau des légendes, à partir de 161 €