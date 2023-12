Jennifer Lopez : la star et Ben Affleck «souffrent de stress post-traumatique» à cause de la médiatisation de leur première romance

Jennifer Lopez et Ben Affleck souffrent de «stress post-traumatique» depuis la médiatisation de leur première histoire d'amour.

Une blessure de guerre. Jennifer Lopez a déclaré qu'elle et Ben Affleck souffraient toujours profondément de la médiatisation de leur première romance au début des années 2000.

«Nous souffrons tous les deux de stress post-traumatique», a-t-elle déclaré mercredi à Variety, alors qu'elle assure la promotion de «This is Me... Now», un album accompagné d'un film justement inspirés de sa vie personnelle, dont son histoire d'amour avec Ben Affleck. Résilientes, les deux stars abordent leur (sur)exposition sous les projecteurs différemment aujourd'hui.

«Mais nous sommes plus âgés maintenant», a-t-elle ajouté. «Nous sommes plus sages. Nous savons aussi ce qui est vraiment important dans la vie, et ce n'est pas tellement ce que pensent les autres. Il s’agit d’être fidèle à qui vous êtes», a-t-elle ajouté.

Suivre son coeur

Le couple, qui avait rompu et annulé son mariage en 2003, son «plus grand chagrin», confie Jennifer Lopez, s'est finalement marié en 2022 et coule depuis des jours heureux. Sur sa décision - qui apparaît un peu paradoxale puisqu'elle les expose volontairement - de s'inspirer de leur histoire d’amour pour ces récents projets, la chanteuse explique que cela s'est imposé à elle.



«En tant qu'artistes, nous devons suivre notre cœur et moi, je suis mon cœur et je fais quelque chose que tout le monde ne pensait peut-être pas être la meilleure idée, mais je devais le faire», a-t-elle dit.