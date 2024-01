Barack Obama célèbre les 60 ans de son épouse dans un tendre message

Barack Obama a rendu un touchant hommage à son épouse Michelle, à l’occasion de ses 60 ans, elle qui «rend chaque jour meilleur».

Michelle Obama a fêté mercredi 17 janvier son 60e anniversaire. Un cap symbolique que l’ancien président des Etats-Unis n’a évidemment pas manqué de célébrer, adressant un tendre message à son épouse, sur ses réseaux.

«Joyeux anniversaire à ma douce moitié - qui se trouve être l'une des personnes les plus drôles, les plus intelligentes et les plus belles que je connaisse», a publié Barack Obama sur Instagram. «Tu rends chaque jour meilleur», a poursuivi l’ex-chef d’État. «J'ai hâte de voir ce que cette nouvelle décennie t’apportera» conclut-il, en commentaire d’une photographie de son épouse, rayonnante et naturelle.

Une femme engagée

Un message auquel l’ancienne première dame, connu pour son engagement pour la cause des femmes et l'éducation des jeunes filles, a répondu par deux émoticônes lui témoignant son amour en retour.

Une histoire qui dure. Le couple, qui s’est rencontré au sein du cabinet d’avocat Sidley Austin en 1989, s’épaule désormais depuis trente-cinq ans. Ils se sont mariés le 3 octobre 1992, et forme un tandem iconique pour sa complicité et sa réussite. Depuis l'accession de son époux à la présidence des Etats-Unis en 2009, Michelle Obama a régulièrement figuré parmi les personnalités médiatiques les plus appréciées.