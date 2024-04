Harry Potter : Daniel Radcliffe révèle qu'«Alan Rickman le terrifiait»

Daniel Radcliffe, l’interprète du célèbre jeune sorcier Harry Potter, se souvient qu’Alan Rickman, qui jouait son professeur de potions, l’effrayait terriblement.

Daniel Radcliffe a confié au Podcast Happy Sad Confused qu’il avait terriblement peur d'Alan Rickman, qui jouait le professeur de potions Severus Rogue dans les films «Harry Potter».

«J'étais tellement intimidé par Alan Rickman», a déclaré Daniel Radcliffe. «Sa voix était si grave qu'elle résonnait à travers vous. J'étais tellement intimidé par lui pendant les trois premiers films. J'étais terrifié par lui et je me disais : ‘Ce type me déteste’», a-t-il dit à propos de l’acteur décédé en 2016 (séquence à écouter vers 34’26 de la vidéo ci-dessous).

Ce n’est qu’à l’âge adulte qu’il a pu nouer des liens d’amitié avec Alan Rickman. Daniel Radcliffe explique que l’acteur lui a apporté son soutien et est venu le voir à plusieurs reprises jouer dans des comédies musicales, parfois même en écourtant ses vacances spécialement pour le faire.

«Il a écourté des vacances au Canada pour venir me voir jouer. Il a vu chaque pièce de théâtre que j'ai faite de son vivant», a déclaré Radcliffe. «À la fin de chaque pièce, nous passions du temps ensemble et nous débriefions dessus.»