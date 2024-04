Karaté Kid : voici le souvenir le plus fou et le plus physique que Jaden Smith garde du film

A l’affiche de «Karaté Kid» en 2010, Jaden Smith a révélé quel souvenir il gardait de ce tournage très physique.

Dur dur de devenir un as du kung-fu. Alors qu’en 2010, à l’âge de 11 ans, Jaden Smith a campé à l’écran le jeune Dre Parker dans le cinquième film de la franchise «Karaté Kid», le jeune homme aujourd’hui âgé de 25 ans a livré quelques confidences sur les coulisses du tournage. Interrogé sur ses souvenirs par le site People, le fils de Will Smith s’est remémoré un moment bien précis. Ou plus exactement, une figure qui a nécessité beaucoup d’entraînement de sa part.

«Honnêtement, réaliser un grand écart pour la première fois a été une chose très difficile à faire, mais cela représentait une partie importante de tout le processus», a raconté le jeune homme qui, il y a quinze ans maintenant, interprétait un jeune garçon venu s’installer en Chine avec sa mère. Après une altercation à l’école, le personnage s'était lancé dans l’apprentissage du kung-fu, aidé par un professeur de karaté retraité, Mr Han, campé par Jackie Chan.

Une scène incroyable

Il est d’ailleurs revenu sur une scène en particulier : un grand écart facial réalisé suspendu entre deux rambardes, comme Jean Claude van Damme. «Ce grand écart facial était le principal. C'était l'expérience la plus grande et la plus folle, et Jackie [Chan] et son équipe de cascadeurs m'ont aidé. Cela a été une étape importante pour moi, et c'est définitivement le souvenir qui me revient», a souligné l’acteur.

Un exploit que le jeune homme avait réalisé alors même qu’il a appris le kung-fu pour les besoins du film, s’entraînant durant trois mois aux Etats-Unis, avant de s’envoler pour la Chine, où il a poursuivi l’entraînement pendant les quatre mois de tournage. Jackie Chan, avait d'ailleurs à l'époque salué la performance de son jeune partenaire.

«Je n'ai jamais vu quelqu'un de son âge aussi talentueux que Jaden. Il a beau avoir de bonnes dispositions physiques pour le karaté, il a progressé d'une façon incroyable», avait ainsi confié l'acteur en 2010, au Parisien.

Jaden Smith aura peut-être des conseils à donner au prochain interprète de «Karaté Kid», alors que la franchise s’apprête à renaître, quarante ans après le premier volet sorti en 1984.

En février dernier, Sony Pictures a annoncé que l’acteur Ben Wang, 24 ans, connu pour son rôle dans la série Disney+ «American Born Chinese», serait en effet le visage de la saga, dont le nouveau long métrage est attendu en salles le 18 décembre prochain. Jackie Chan et Ralph Maccio y rependront d'ailleurs leurs rôles.