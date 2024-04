Ryan Gosling : sa femme Eva Mendes fait l'éloge de son accent cubain dans un sketch (vidéo)

Eva Mendes a fait l'éloge de son conjoint, l’acteur Ryan Gosling, pour son interprétation d'un homme adoptant un accent cubain lors d'un sketch dans le «Saturday Night Live».

Amour et Humour. Sur les réseaux sociaux, mardi 16 avril, Eva Mendes a exprimé son admiration pour la performance de son compagnon Ryan Gosling dans l'émission du «Saturday Night Live» sur les réseaux sociaux, saluant en particulier son sketch où il a pris un accent cubain.

«Mon Papi cubain a rendu cette maman cubaine si heureuse avec ça !! Des années à passer du temps avec mon père ont porté leurs fruits», a écrit l’actrice d'origine cubaine en légende de la vidéo du sketch «Can't Tonight», partagée sur Instagram.

Alors que Marcello Hernandez et Kenan Thompson ont joué deux amis pour dîner, ce dernier a déclaré que le personnage de Ryan Gosling «venait du Tennessee, mais depuis son mariage avec une Cubaine, il a changé».

Parents de deux enfants

Ce à quoi le comédien a répondu en plaisantant qu'«une femme cubaine peut vous changer», alternant entre un accent américain stéréotypé et un fort accent d'Amérique du Sud. Il a surenchéri en disant qu'il parle «comme un papi cubain» après avoir épousé une Cubaine.

«Merci au super talentueux marcellohdz pour ce sketch. La façon dont vous dites "Eva Mendes"! Et kenan thompson toujours impressionnant. J'ai hâte de voir les prochaines retrouvailles de ce trio», a ajouté Eva Mendes dans sa légende.

Ryan Gosling et Eva Mendes ont commencé à sortir ensemble après avoir travaillé sur «The Place Beyond the Pines» en 2011. Le couple a deux filles, Esmeralda Amada, et Amada Lee.