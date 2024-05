Kristen Stewart : après «Twilight», l'actrice jouera dans un nouveau film de vampires

Kristen Stewart, célèbre pour son rôle dans «Twilight» de 2008 à 2012, retrouvera le monde des vampires dans le film «Flesh of the Gods».

Un retour aux sources. Plus d’une décennie après avoir interprété Bella dans la saga «Twilight», Kristen Stewart va jouer dans le thriller de vampires «Flesh of the Gods», avec Oscar Isaac, a rapporté The Hollywood Reporter, le 2 mai.

Réalisé par Panos Cosmatos, connu pour le film d'horreur «Mandy» sorti en 2018, l'intrigue se déroule lors de soirées à Los Angeles dans les années 1980. Un couple marié, Raoul et Alex, croise le chemin d'une femme étrange, qui les entraîne dans un monde nouveau, «un monde glamour et surréaliste d'hédonisme, de sensations fortes et de violence».

«Comme Los Angeles elle-même, «Flesh of the Gods» habite le royaume liminal entre le fantasme et le cauchemar. À la fois propulsif et hypnotique, «Flesh» vous emmènera dans une virée en voiture dans le cœur étincelant de l'enfer», a déclaré le vidéaste italo-grec dans un communiqué.

«Un film à la fois très commercial et très artistique»

Le producteur Adam McKay, qui sera en binôme avec la productrice du succès «The Menu», Betsy Koch, a ajouté : «Nous pensons qu'il s'agit d'un film à la fois très commercial et très artistique. Notre ambition est de réaliser un film qui fasse écho à la culture populaire, à la mode, à la musique et au cinéma».

Le tournage devrait commencer plus tard cette année.

Kristen Stewart est actuellement à l'affiche du film policier «Love Lies Bleeding», prévu pour le 12 juin 2024 dans les salles.

Oscar Isaac s'est fait remarquer dans la troisième trilogie de «Star Wars», «Dune» ou encore «Moon Knight».