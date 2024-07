«Je ne supporte pas ce gamin avec l'arme» : Eddy Murphy révèle quel célèbre acteur Marlon Brando n'aimait pas

Grâce au succès du film «48 Heures», sorti en 1982, lançant sa carrière au cinéma, Eddy Murphy a eu l'opportunité de rencontrer Marlon Brando, qui lui a fait des révélations surprenantes.

Un secret bien gardé. Lors de la promotion de son nouveau film «Le Flic de Beverly Hills 4» dans le podcast «The Interview» du New York Times, Eddy Murphy a confié s'être retrouvé chez Marlon Brando, qui lui a avoué ne pas supporter un autre acteur, après son premier rôle au cinéma dans «48 heures», en 1982.

«C'était il y a longtemps : il disait : «Je ne supporte pas ce gamin avec l'arme». Je me disais : «Quel gamin avec l'arme ?» Il a répondu : «Il est sur l'affiche !» Je me suis dit : «Clint Eastwood ?» «Ouais, ce type !». Il appelait Clint Eastwood «ce gamin»», s'est souvenu le comédien.

Eddy Murphy a déclaré que c'était la deuxième fois que les acteurs se rencontraient, après une première fois dans un restaurant situé sur le toit du luxueux hôtel L'Ermitage à Los Angeles, après son succès triomphant dans le film «48 heures», affirmant : «J'avais des gens célèbres que je regardais à la télévision en grandissant qui voulaient manger avec moi. Au bout de «48 heures», Marlon Brando a appelé mon agent et a voulu me rencontrer».

Eddy Murphy, star des franchises à succès

«Maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis : «Wow, c'est fou. Le plus grand acteur de tous les temps veut dîner avec toi !», mais à l'époque, je me disais simplement : «Eh bien, c'est comme ça. Tu fais un film, et Marlon Brando t'appelle», a-t-il expliqué.

La star d'«Un prince à New York» a raconté que lors de leur deuxième rencontre, il n'arrêtait pas de faire référence à la performance mémorable de Marlon Brando dans «Le Parrain» en 1972. «Il m'a dit : «Eh, Le Parrain ». Pas seulement Le Parrain, mais aussi son jeu d'acteur. Il m'a dit : «Le jeu d'acteur, c'est du pipeau, et tout le monde peut jouer», a révélé Eddy Murphy.

Eddy Murphy est actuellement à l'affiche du 4e volet de la franchise «Le Flic de Beverly Hills», dans lequel le comédien incarne le détective Axel Foley depuis le film original de 1984, qui a été le film le plus rentable de l'année, avec 234 millions de dollars (217,5 millions d'euros) de recettes dans le monde entier.