«Harry Potter» : Paapa Essiedu pourrait incarner Severus Rogue dans la nouvelle série télévisée de la franchise

Paapa Essiedu serait pressenti pour incarner le personnage phare de Severus Rogue, le professeur de potions, dans la nouvelle série télévisée «Harry Potter».

Les casting sont désormais ouverts pour sélectionner les trois jeunes acteurs principaux qui incarneront Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger dans la prochaine série télévisée. Parallèlement, les producteurs recherchent des acteurs renommés pour les rôles adultes, notamment Dumbledore, le directeur de Poudlard, et le redoutable Voldemort. Selon The Hollywood Reporter, Paapa Essiedu serait le favori pour incarner Severus Rogue, un personnage rendu inoubliable par Alan Rickman dans la saga cinématographique.

Connu pour ses performances dans «I May Destroy You», «Gangs of London» et «The Lazarus Project», le comédien aurait déjà reçu une proposition pour le rôle. Toutefois, le média a précisé que «les négociations sérieuses n’ont pas encore débuté». Les talents de Paapa Essiedu ont été largement salués, mais des fans expriment leur scepticisme face à ce défi.«Le problème avec le casting de Snape, c'est que peu importe qui obtient le rôle, ce sera toujours un second violon par rapport à la performance d'Alan Rickman. C'est comme si c'était trop bon et trop emblématique pour être battu».

Une série attendue

L’acteur Jordan Walker Ross, quant à lui, a exprimé son enthousiasme : «C'est un acteur fantastique. Et même si je ne l'envie pas de devoir succéder au grand Alan Rickman, j'ai hâte de voir ce que Paapa fera avec ce rôle».

En réaction à ces spéculations, HBO a déclaré : «Nous sommes conscients qu’une série aussi prestigieuse suscitera beaucoup de rumeurs et de spéculations. Au fur et à mesure que nous avancerons dans la pré-production, nous ne confirmerons les détails qu’au moment où nous finaliserons les accords».

En mai dernier, Daniel Radcliffe, l’acteur original de Harry Potter, s’est dit impatient de découvrir cette nouvelle adaptation, bien qu’il n’envisage pas d’y participer. «Comme tout le monde, je suis curieux et excité de la regarder en tant que simple spectateur», a-t-il confié à E! News.