La Petite Maison dans la Prairie : découvrez les nouveaux interprètes des membres de la famille Ingalls

L’identité des acteurs qui incarneront les membres de la famille Ingalls dans le remake de la série culte «La Petite Maison dans la Prairie» a été dévoilée.

Le remake de «La Petite Maison dans la Prairie» a trouvé ses nouvelles stars. Après avoir annoncé qu'Alice Halsey (actrice âgée de 10 ans vue notamment dans «Lessons in Chemistry») incarnerait Laura Ingalls, la production a dévoilé avoir choisi Luke Bracey, Crosby Fitzgerald et Skywalker Hughes pour incarner les autres membres de la famille Ingalls.

Luke Bracey (connu pour ses rôles dans «Elvis» et «Little Fires Everywhere») incarnera Charles Ingalls, le patriarche de la famille. Crosby Fitzgerald («Palm Royale») incarnera Caroline, l'épouse de Charles et la mère de Laura et Mary, qui sera quant à elle interprétée par Skywalker Hughes («Joe Pickett»).

Produite par CBS Studios et Anonymous Content Studio, la nouvelle version en série de «La Petite Maison dans la Prairie» est, comme l’originale, inspirée des romans semi-autobiographiques de Laura Ingalls Wilder.

«Je suis tombée amoureuse de ces livres à l'âge de cinq ans», a déclaré Rebecca Sonnenshine («The Boys», «Journal d'un vampire», «Archive 81»). «Ils m'ont inspirée à devenir écrivaine et réalisatrice, et je suis honorée et ravie d'adapter ces histoires pour un nouveau public», a ajouté celle qui sera la showrunner et la productrice exécutive.

Pour mémoire, le casting de la série diffusée pour la première fois entre 1974-1983 comprenait Melissa Gilbert dans le rôle de Laura, Michael Landon dans celui de Charles, Karen Grassle dans celui de Caroline et Melissa Sue Anderson dans celui de Mary.