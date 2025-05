MET Gala : retour sur les tenues les plus folles de ce grand rendez-vous mode en attendant l'édition 2025 ce soir

L’édition 2025 du MET Gala se tiendra ce lundi, à New York au Metropolitan Museum of Art. En attendant de découvrir les tenues que porteront les stars à l’occasion de ce grand rendez-vous de la mode, dont le dress code cette année se place sous le signe du «taillé sur-mesure», retour sur les looks les plus fous des éditions précédentes.

Zendaya en 2024

En 2024, Zendaya a fait sensation dans une tenue signée John Galliano qui célébrait la nature, en respectant le thème de cette édition : «Sleeping Beauties : Reawakening Fashion («Les Beautés endormies : réveiller la mode»).

Lana del Rey en 2024

Une nature à laquelle la chanteuse Lana Del Rey, a également rendu hommage, dans une robe signée Alexander McQueen, parée de branchages.

Rihanna en 2023

L'édition 2023 a de son côté rendu hommage à Karl Lagerfeld sur le thème «Karl Lagerfeld : A line of beauty» (une ligne de beauté). Enceinte, Rihanna y avait fait sensation dans une robe blanche immaculée de la maison Valentino.

Jared Leto en 2023

L'acteur Jared Leto avait quant à lui décidé de célébrer le chat du célèbre styliste, dans un costume pour le moins original à l'effigie du félin nommé Choupette. L'animal avait d'ailleurs lui même foulé le tapis rouge.

Gigi Hadid en 2022

C'est dans une combinaison corset rouge accompagnée d'un manteau effet doudoune XXL de la même couleur, imaginés par Versace, que Gigi Hadid avait surpris le public en 2022, donnant sa version du thème «En Amérique : Anthologie de la mode : âge doré».

A$AP Rocky et Riri en 2021

A$AP Rocky avait lui opté pour un effet couette multicolore en 2021 au côté de sa compagne Rihana. Sa façon de répondre au thème de cette édition qui revisitait le «Lexique de la mode en Amérique».

Kim Kardashian en 2021

Habituée du MET Gala, Kim Kardashian avait elle aussi créé la surprise cette année-là. La femme d'affaires et influenceuse y était apparue dans une tenue noire la masquant intégralement signée Balenciaga.

Blake Lively en 2018

En 2018, parée d'une coiffe religieuse, Blake Lively avait fait sensation dans une robe ornée de bijoux imaginée par l'Atelier Versace. Une tenue pile dans le thème du MET cette année-là qui célébrait le «Corps angélique» à travers la «mode et l'imagination catholique».