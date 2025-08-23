«Emily in Paris» : décès d'un assistant réalisateur sur le tournage de la saison 5

Alors que la saison 5 de «Emily in Paris» se tourne en Italie, un assistant réalisateur est décédé jeudi 21 août «d’une probable crise cardiaque soudaine» sur le plateau de tournage, à Venise. Ce dernier a été mis en pause avant de reprendre ce samedi.

C’est un drame pour la série attendrissante qu’est «Emily in Paris». Alors qu’une énième saison se tourne à Venise, en Italie, Diego Borella, un assistant réalisateur, est décédé après un malaise en plein tournage.

L’Italien de 47 ans avait rejoint l’équipe depuis plusieurs semaines. La production Paramount Télévision Studios a communiqué son deuil : «Nous sommes profondément attristés de devoir confirmer le décès soudain d'un membre de la famille de production d’Emily in Paris. Nous sommes de tout cœur avec la famille et les proches de cette personne en cette période extrêmement difficile.»

Une possible crise cardiaque

Le journal La Repubblica détaille ce brusque événement qui s’est déroulé lors d’une scène à l’hôtel Danieli de Venise vers 18h30, ce jeudi 21 août. Les secours présents sur place ont immédiatement réagi et des ambulanciers ont pris la relève avec des tentatives de réanimation, en vain. Une heure plus tard, le décès a été prononcé. Le médecin a confié au média italien la probabilité d’une crise cardiaque.

Diego Borella était un professionnel du cinéma et de l’art en général. Formé à Rome, Londres et New York, il consacrait également un bout de sa carrière aux arts visuels et à la littérature.

À la suite de ce choc, les équipes ont mis en pause le tournage. Mais ce dernier a repris ce samedi 23 août, car la saison est attendue pour la fin de l’année, le 18 décembre.