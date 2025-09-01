Toute l’actu en direct 24h/24
Princesse Diana : son frère lui rend hommage 28 ans après sa disparition

Lady Di, ici en 1996, est enterrée au domaine d’Althorp House, maison d’enfance de la princesse. [Gerry PENNY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Charles Spencer a rendu un touchant hommage à Lady Di, à l’occasion du 28e anniversaire du décès de la princesse.  

Sa mémoire reste vivante. Pas une année ne passe sans que le frère de Lady Di ne pense à elle. A l’occasion du 28e anniversaire du décès de la princesse des cœurs, Charles Spencer, 61 ans, a tenu à célébrer ce triste jour. 

«Une journée toujours impossible», a publié le frère cadet de la princesse Diana sur son compte Instagram, en marge d’un bouquet de pivoines destiné à fleurir la tombe de Lady Di.  

«Les fleurs que nous avons coupées ce matin dans les jardins d'Althorp pour l'île», a-t-il poursuivi. La mère des princes William et Harry est en effet enterrée sur l’île du domaine d’Althorp House, maison d’enfance de Lady Di. Sa brutale disparition le 31 août 1997, à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris, après un tragique accident de voiture, avait ému le monde entier et laisse visiblement toujours un manque profond au sein de sa famille, près de trois décennies plus tard. 

