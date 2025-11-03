Pascal le grand frère menace Jordan de Luxe lors d'une interview (vidéo)

Invité de l’émission «Le Jet de Luxe» ce lundi, Pascal le grand frère s’est emporté contre l’animateur Jordan de Luxe, menaçant de s’en prendre à lui.

Un entretien sous haute tension. Venu participer ce lundi 3 novembre à l’émission de Jordan de Luxe, «Le Jet de luxe», Pascal Soetens est sorti de ses gonds. L’ex-animateur phare de l’émission «Pascal le grand frère» a menacé le présentateur après une énième question sur ses revenus.

Bien connu pour ses interviews cash, Jordan de Luxe a en effet voulu savoir combien gagnait son invité. Une question qui a très vite agacé ce dernier. «Je vais te défroquer. Arrête s’il te plaît. Ça fait des années que tu fais des interviews avec moi et à chaque fois, tu insistes. Ça ne te regarde pas», a rétorqué Pascal Soetens. Visiblement très irrité, il a ajouté : «Je suis smicard. Tu es en train de me chauffer. Arrête avec tes questions à la con». Peu convaincu par la réponse de Pascal le grand frère, l'animateur l'a relancé : «Vous êtes smicard ?».

Le ton est monté

Bien décidé à ne partager aucune information après avoir été ennuyé sur les réseaux par le passé pour avoir parlé d'argent, Pascal Soetens a poursuivi : «Je dis ce que je veux. Je suis smicard, je suis millionnaire et j’espère un jour être milliardaire. Je travaille, je gagne mon argent honnêtement. Je paie mes impôts. Je suis content de payer mes impôts, mais honnêtement je vais me lever, je vais me barrer», a-t-il menacé.

Mais Jordan de Luxe n'a pas hésité à revenir une dernière fois à la charge. Refusant de répondre, Pascal le grand frère s'est levé, et alors qu’il s’apprêtait à quitter le plateau, l'animateur du «Jet de Luxe» a tenté de le retenir. Le ton est monté. Pascal Soetens s’est emporté. «Ne te lève pas, reste assis (...). Oui, je suis fou», a hurlé ce dernier avant de pousser quelques secondes plus tard l’animateur dans son fauteuil, n’hésitant pas à l’intimider en jouant de sa stature.

Une affaire qui s’est finalement terminée par une poignée de mains entre les deux hommes et un dernier coup de pression de Pascal le grand frère : «Pourquoi tu trembles ? T’as peur ? T’as les mains moites. Tu joues pas ? Tu sais que je peux aller loin, fais attention», a-t-il conclu, avant de recevoir des excuses de Jordan de Luxe. Tout est bien qui finit bien.