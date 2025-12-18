Rihanna, Neymar, Cardi B... Voici les stars qui ont accueilli un bébé en 2025

La fin d’année sonne l’heure des rétrospectives. De Rihanna à Lily Collins en passant par Vincent Cassel, Kendji Girac, Antoine Griezmann... Voici les stars qui ont passé quelques courtes nuits en 2025 avec l'arrivée d'un nouveau bébé.

Lily Collins, maman pour la première fois

A la surprise générale, la star d’Emily in Paris, Lily Collins, est devenue maman pour la première fois en février dernier. L’actrice de 36 ans et son compagnon, le réalisateur américain Charlie McDowell, ont accueilli une petite fille née par mère porteuse. Un bébé baptisé Tove, qui fait le bonheur de ses parents, comme en témoigne régulièrement l’actrice sur ses réseaux sociaux, après avoir fait face à des commentaires déplacés après l’annonce de l’arrivée de son bébé par GPA.

Kendji Girac, le choix du roi

Après avoir failli perdre la vie en avril 2024, Kenji Girac a partagé une heureuse nouvelle cette année. Le chanteur a goûté pour la seconde fois aux joies de la paternité en mai dernier, avec sa compagne Soraya Miranda. Déjà parents d’une petite fille, Eva Alba, née en 2021, le couple a accueilli un petit garçon. Un fils dont il n'a dévoilé le prénom qu'en octobre dernier dans son livre «Mi Vida». Au détour d'une phrase, le chanteur a révélé que sa compagne et lui-même avaient choisi d'appeler leur bout de chou Darel.

Millie Bobby Brown a adopté

La star de «Stranger Things», Millie Bobby Brown, a révélé en août dernier avoir adopté une petite fille avec son époux Jake Bongiovi. L’actrice de 21 ans a annoncé cette heureuse nouvelle sur ses réseaux, un peu plus d’un an après son mariage avec le fils du chanteur John Bon Giovi, célébré en mai 2024. Le couple a demandé que l’on respecte leur vie privée.

Rihanna, et de 3 avec une première fille

La chanteuse Rihanna, 37 ans, a accueilli le 15 septembre dernier son troisième enfant avec son compagnon A$AP Rocky. Une petite fille prénommée Rocki Irish Mayer, qui vient agrandir la famille de la star et fait le bonheur de son papa. Le couple a déjà deux petits garçons : RZA Athelston Mayers, né en mai 2022, et Riot Rose Mayers, né en août 2023. Une nouvelle grossesse que la chanteuse, habituée aux effets d’annonce, avait révélée lors du MET Gala.

Gisele Bündchen, un bébé avec son nouveau compagnon

La star des podiums Gisele Bündchen écrit un nouveau chapitre de sa vie. La mannequin a donné naissance à son troisième enfant, en février dernier à l’âge de 44 ans. Il s’agit de son premier avec son nouveau compagnon, Joaquim Valente, avec qui elle partage sa vie depuis juin 2023. Un bonheur que la star et son conjoint ont vécu dans la plus grande discrétion, puisqu'il a fallu attendre mai pour que Gisele Bündchen évoque officiellement la naissance du bébé sur ses réseaux, à l'occasion de la fête des mères. Un bout de chou dont ni le nom, ni le sexe n'ont été dévoilés. La brésilienne est déjà maman de deux enfants, un garçon, Benjamin, 16 ans, et une fille, Vivian, 13 ans, fruits de son union avec son ex-mari, la star du football américain, Tom Brady. Pour mémoire, le couple a divorcé en 2022 après 13 ans de mariage.

Antoine Griezmann, papa pour la quatrième fois

Antoine Griezmann, 34 ans, et son épouse Erika Choperena, 35 ans, ont pouponné pour la quatrième fois. Les heureux parents ont agrandi leur famille le 15 juin dernier, jour de la fête des pères. Le nouveau-né baptisé Shai est le premier enfant du couple à ne pas être né un 8 avril, comme cela a été le cas pour leurs trois précédents enfants : Mia, venue au monde en 2016, puis Amaro en 2019 et Alba en 2021. Un véritable hasard du calendrier.

Neymar, et de 4 également pour le brésilien

Un autre footballeur a lui aussi agrandi sa famille cette année. La star brésilienne Neymar, 33 ans, a accueilli son quatrième bébé en juillet dernier. Le sportif est devenu père d'une petite fille baptisée Mel, fruit de son union avec sa compagne Bruna Biancardi, avec qui il partage déjà une petite fille, Mavie, née en 2023. La star du ballon rond est également père d'une autre petite fille Helena, née en 2024 de sa courte union avec la mannequin Amanda Kimberlly. Il a par ailleurs un fils, Davi Lucca, né en 2011 d'une précédente union alors que Neymar n'avait que 19 ans.

Amber Heard, maman de jumeaux

L’actrice Amber Heard, 39 ans, qui vit désormais en Espagne, est une maman comblée. L’ex-épouse de Johnny Depp a annoncé être devenue mère pour la deuxième fois en mai dernier de jumeaux. Un fils et une fille respectivement prénommés Ocean et Agnes, qui viennent agrandir la famille qu’elle a choisie de créer seule, faisant notamment face à des problèmes de fertilité. Pour mémoire, Amber Heard est déjà maman d’une petite fille Oonagh Paige, 4 ans, née par mère porteuse en avril 2021 et dont le papa est inconnu.

Vincent Cassel, un premier fils pour l'acteur

L’acteur Vincent Cassel a ouvert le bal du carnet rose le 7 janvier dernier, en devenant papa pour la quatrième fois à 57 ans. La star et sa compagne Narah Baptista, 29 ans, ont accueilli un petit garçon, qui répond au joli prénom de Caetano. Un bébé né un peu plus d’un an après que ses parents ont officialisé leur relation en janvier 2024. S’il s’agit du premier enfant de la mannequin brésilienne, Vincent Cassel est déjà père de trois filles : Deva (21 ans) et Léonie (15 ans), fruits de son mariage avec Monica Bellucci, et une petite Amazonie, née en 2019 de l’union de l’acteur avec la mannequin Tina Kunakey.

Vanessa Kirby a accouché de son premier bébé

Une super héroïne a goûté aux joies de la maternité cette année. L’actrice Vanessa Kirby, 37 ans, alias Sue Storm dans «Les quatre fantastiques», a donné naissance fin octobre à son premier enfant. Un bébé né de son union avec le joueur de crosse Paul Rabil. C'est ce dernier qui avait pris la plume pour annoncer la bonne nouvelle sur les réseaux. Le couple n’a toujours pas dévoilé ni le sexe, ni le prénom du bébé, faisant sien l’adage pour «vivre heureux, vivons cachés».

Chris Evans, papa pour la première fois

© Michael Tran/AFP

La star des Avengers, Chris Evans, a lui aussi accueilli son premier enfant. L’acteur de 44 ans est devenu père en octobre avec sa compagne, l’actrice Alba Baptista, d’une petite fille prénommée Alma Grace Baptista Evans, selon les informations de People.

Rupert Grint goûte à nouveau à la paternité

Star de la franchise «Harry Potter», Rupert Grint a lui aussi pouponné cette année. L'interprète de Ron est devenu père pour la seconde fois en avril. L'ex-acteur de 37 ans et sa compagne Georgia Groome ont donné naissance à leur seconde fille. Une petite Goldie, qui a vu le jour cinq ans après sa grande sœur Wednesday, née en mai 2020.

Amir, et de trois pour le chanteur

L’artiste Amir, 41 ans, a connu lui aussi cette année quelques nuits courtes. Le chanteur et son épouse, Lital Haddad, sont devenus parents d’un petit garçon fin février. Un troisième fils dont Amir a révélé le prénom quelques jours après la naissance. Le petit Nuri, qui signifie «mon feu», «ma flamme» en hébreux, a ainsi rejoint ses deux grands frères : Mikaël, né en 2019 et Or, né en 2022.

Cardi B, mère pour la quatrième fois

La rappeuse Cardi B, 33 ans, a donné naissance à son quatrième enfant début novembre. Il s’agit de son premier avec son nouveau petit ami, le joueur de football américain des New England Patriots, Stefon Diggs. Pour l’heure, le prénom du bébé n’a pas été dévoilé par l’artiste déjà mère de trois enfants - Kulture, née en 2018, Wave né en 2021, et Blossom, née en 2024 - fruits de son union avec son ex-mari Offset.