Le prince George a participé à un rendez-vous cher à William et à sa grand-mère Lady Diana

Le prince William a rendu visite samedi à l’association «The Passage» accompagné de son fils, comme il l’avait fait avec sa mère Lady Diana il y a plus de trente ans.

Il perpétue une tradition. Trente-deux ans après s’être rendu à l’association «The Passage» avec sa mère Lady Diana, le prince William a visité le centre caritatif qui vient en aide aux personnes sans-abri cette fois accompagné de son fils aîné, George, 12 ans. Un rendez-vous important pour le fils aîné du roi Charles III, qui a partagé ce moment sur ses réseaux.

«Noël au Passage, trente-deux ans d'écart», a noté le prince de Galles, 43 ans, sur Instagram en marge de deux clichés. L’un de son fils et lui-même pris samedi, l’autre le montrant à l'âge de 11 ans, avec Lady Diana en 1993.

Père et fils ont aidé les bénévoles

«Il était important pour le prince de Galles de faire découvrir au prince George le travail de l’association "The Passage" et de passer du temps comme bénévole auprès de l’équipe», a ainsi expliqué un porte-parole du prince William, cité par le site Histoires royales.

L’occasion pour William de soutenir l'association dont il est devenu le parrain en 2019 et de transmettre à son fils des valeurs qui lui sont chères. Lors de cette visite qui a eu lieu au centre St Vincent de Londres, père et fils se sont ainsi retroussé les manches pour aider les bénévoles à préparer des colis contenant des produits d’hygiène et à confectionner le déjeuner de Noël, rapporte encore nos confrères.

Très engagé auprès de «The Passage», il s’agit de la seconde visite, en moins d'un mois, du prince William à cette œuvre caritative chère à son cœur et à celui de sa mère. Le 5 décembre dernier, il avait déjà effectué une visite surprise au sein du centre de Londres, avait ainsi rapporté le magazine Point de Vue.

Des visites loin d’être rares pour le fils de Lady Diana. Au cours des années qui ont précédé et suivi son parrainage de l’association, le prince William est venu à de nombreuses reprises, à titre public et privé, pour passer du temps avec les personnes que l'association aide, souligne d'ailleurs cette dernière sur son site. Un engagement qui perpétue les valeurs de solidarité transmises par sa mère Diana, décédée le 31 août 1997, et que le futur roi entend bien partager avec ses enfants.