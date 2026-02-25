La série adaptée du célèbre roman «Orgueil et préjugés» se dévoile dans un premier teaser

Alors que «Hurlevent», adaptation de l'unique roman d'Emily Bronte, bat des records dans les salles obscures, un autre classique de la littérature s'apprête à envahir le petit écran avec un premier teaser dévoilé, celui d'«Orgueil et préjugés».

On a tous quelque chose en nous de Darcy et compagnie. Alors que les adaptations de la littérature anglaise se font tirer le portrait, liftées façon XXIe siècle pour le grand et le petit écran, une première bande-annonce de la série inspirée du célébrissime roman «Orgueil et préjugés» de Jane Austen a été révélée. Un passage sous le billard orchestré par Netflix, avec l'actrice Emma Corrin dans le rôle d'Elizabeth Bennet, et Jack Lowden dans la peau de Mr. Darcy.

Une adaptation qui peut rapporter gros à la plate-forme au N rouge, le succès étant retentissant pour les cinéastes qui s'attaquent aux romans féministes d'époque, quitte à totalement les métamorphoser pour plaire à la génération Z, à l'image du chef d'oeuvre d'Emily Brontë, mué en un «Hurlevent» instagrammable porté par Margot Robbie et Jacob Elordi.

Un casting aux petits oignons

Adapté en série par la journaliste et chroniqueuse Dolly Alterton, autrice du roman à succès «Tout ce que je sais sur l'amour», le joyau de la littérature et critique de la condition des femmes dans l'Angleterre du XIXe siècle, «Orgueil et préjugés», se dévoile dans une première bande-annonce empreinte de sobriété.

Dès les premières images, on y aperçoit la comédienne Emma Corrin, adulée en Lady Diana dans la série «The Crown». Vêtue d'une robe grise et assise sur un toit, l'actrice auréolée d'un Golden Globe semble d'humeur nostalgique, ses souvenirs enchaînés en plans-séquences.

Une prestation attendue au tournant pour celle qui devra succéder à la malicieuse Jennifer Ehle dans sa version de 1995, et à la fougueuse Keira Knightley dans l'adaptation de 2006. Nul doute que la talentueuse Emma Corrin campera une Elizabeth Bennet à la hauteur de l'écriture cinglante de Jane Eyre, reste à voir si la réalisation suivra. Le défi sera également de taille pour l'acteur écossais Jake Lawden, qui après avoir été un soldat allié dans le «Dunkerque» de Christopher Nolan, et un poète pacifiste dans le long-métrage testamentaire «Les carnets de Siegfried», s'attaquera à Mr. Darcy.

Le séduisant prétendant de Lizzie Bennet à l'allure hautaine, aux 10.000 livres de rente, et rongé par l'orgueil, qui derrière son armure rutilante cache un véritable gentleman, avait donné naissance à une véritable «Darcymania» lors de son incarnation par le gentilhomme de compétition Colin Firth en 2005.

Dans cette adaptation prévue à l'automne 2026, l'actrice Emma Corrin retrouvera sa partenaire de jeu dans la série «The Crown», l'irrésistible Olivia Colman, dans le rôle de Mrs. Bennet. Le casting des six épisodes pourra également compter sur Rufus Sewell («La Diplomate», «The Holiday») en papa sériel de Lizzie Bennet, sur l'actrice Fiona Shaw (l'acariâtre tante du célèbre Harry Potter) dans la peau de Lady Catherine de Bourg, sur Freya Mavor («Skins») dans le rôle de Jane Bennet, et sur Daryl McCormack («Peaky Blinders») celui de Mr. Bingley.