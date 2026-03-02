Actor Awards 2026 : les plus beaux looks de stars sur le tapis rouge

Ce dimanche soir à Los Angeles, les stars du petit et du grand écran se sont parées de leurs plus belles tenues à l’occasion des Actor Awards, dernière grande étape de la saison des récompenses avant les Oscars. Voici les plus beaux looks immortalisés sur le tapis rouge.

Jessie Buckley

L’Irlandaise Jessie Buckley, qui est repartie avec le prix de la Meilleure actrice pour son rôle dans «Hamnet» de Chloé Zhao, a opté pour une robe bustier imaginée par la maison Balenciaga.

© REUTERS/Mike Blake

Jenna Ortega

Star de la série «Mercredi», l’actrice Jenna Ortega a fait sensation dans sa robe nuisette satinée couleur crème confectionnée par Christian Cowan.

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Kathryn Hahn

L’actrice américain Kathryn Hahn, qui joue Maya dans la série primée «The Studio», a arboré une robe princesse noire en tulle.

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Aimee Lou Wood

Aimee Lou Wood, qui joue dans les séries à succès «Sex Education» et «The White Lotus», a fait crépiter les flashs avec sa robe Versace.

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Nana Mensah

Vue dans «La Diplomate» et «13 Reasons Why», la comédienne Nana Mensah a été habillée par le styliste Bob Mackie.

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Demi Moore

Demi Moore est apparue dans une création signée Schiaparelli, dont l'arrière a tout particulièrement capté l’attention : une volumineuse et aérienne traîne en tulle blanc et à pois noirs.

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Emma Stone

De son côté, Emma Stone est arrivée à la cérémonie des Actor Awards avec une robe violette scintillante de chez Louis Vuitton.

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Michelle Williams

Sacrée Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm pour son rôle dans «Dying for sex», Michelle Williams est venue récupérer son prix dans une robe pastel brodée de perles.