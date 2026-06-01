CINÉ+ OCS célèbre le mois des fiertés sur CINÉ+festival et CINÉ+émotion

A l’occasion de la Marche des Fiertés, CINÉ+ OCS proposera tout au long du mois de juin une programmation spéciale.

Chaque année en juin, Paris vibre au rythme de la Marche des Fiertés LGBTQIA+, manifestation qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes pour célébrer les identités queers, revendiquer l'égalité des droits et lutter contre toutes les formes de discriminations.

Pour se mettre au diapason de ce moment de visibilité, le bouquet de chaînes CINÉ+ OCS proposera tout au long du mois de juin une belle sélection de films qui mettent à l’honneur les amours plurielles, les identités multiples, les parcours singuliers... En bref, qui célèbrent la diversité à travers des récits sensibles et engagés.

Un marathon sur CINÉ+festival

Le programme sera très chargé sur CINÉ+ Festival avec pour commencer le 3 juin «La trilogie d’Oslo» de Dag Johan Hangerud : «Amour» (2025) à 20h50, «Désir» à 22h45 et «Rêves» à 00h40.

Après avoir revu, le 6, le cultissime «Priscilla folle du désert» (1995) de Stephan Elliott à 20h50, sonnera l'heure, le 10, de voir ou revoir «Tangerine» (2015) de Sean Baker, à 22h15.

Une grosse journée s'annonce le 12 avec pas moins de quatre longs-métrages : «Saint Laurent» (2014) de Bertrand Bonello à 20h50, suivi de «Vivre, Mourir, Renaître» (2024) de Gaël Morel à 23h15, puis de «Queer» (2025) de Luca Guadagnino à 01h10, et «La Pampa» (2025) d’Antoine Chevrollier à 03h15.

Le 13 nous replongera dans les années 1990 avec «Peter’s friends» (1993) de Kenneth Branagh à 20h50.

Trois films raviront les cinéphiles le 17 : «La mer au loin» (2025) de Saïd Hamich à 22h45 ; «Eastern Boys» (2014) de Robin Campillo à 00h40 et «Goût bacon» (2016) d’Emma Benestan à 02h45.

Tout comme le 24 : «Langue étrangère» (2024) de Claire Burger ; «La petite dernière» (2025) d’Hafsia Herzi à 22h30 et «Mademoiselle» (2016) de Park Chan-Wook à 00h15.

Enfin le 28, rendez-vous avec «Le garçon qui la nuit» (2023) de Jérémy Piete à 12h20, et «Cordes sensibles» (2021) de Guillaume Lipour.

Journée spéciale le Jour J

Le 27 juin, jour de la Marches des Fiertés dans la capitale, c'est une «Journée des Fiertés» qui attendra les téléspectateurs sur CINÉ+ émotion, avec des histoires d’amour, des combats pour pouvoir être soi, aimer en liberté…

Lancement prévu dès 8h50 avec «Maurice» (1987) de James Ivory, puis place à «Saint Laurent» (2014) de Bertrand Bonello à 11h05, «La Belle Saison» (2015) de Catherine Corsini à 13h30, «Quand on a 17 ans» (2016) d’André Téchiné à 15h10, «Les amours imaginaires» (2010) de Xavier Dolan à 17h05, enfin «Plaire, aimer et courir vite» (2018) de Christophe Honoré à 18h40.