Marilyn Monroe : un nouveau record établi pour le centenaire de sa naissance

Plus de 1000 personnes se sont réunies à Palm Springs parées de la célèbre robe blanche de Marilyn Monroe, établissant un nouveau record du monde, à l’occasion du centenaire de la naissance de la star.

Plus que sur les célèbres sérigraphies d’Andy Warhol. Samedi 30 mai, 1.037 fans se sont rassemblés dans le centre-ville de Palm Springs, en Californie, pour célébrer un peu en avance le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe. Tous vêtus de l’emblématique robe blanche de la star et coiffés de perruques platine, ils ont établi un nouveau record du monde au Guinness, formant le plus grand rassemblement de personnes habillées en Marilyn Monroe.

Hundreds of Marilyns Took Over Palm Springs for a Guinness World Record Attempt Celebrating Marilyn Monroe’s 100th Birthday…do you think they made it happen!? #palmsprings#marilynmonroepic.twitter.com/4SB2FC1vub — GEDmagazine (@GEDmagazine) May 31, 2026

L’occasion de détrôner, haut la main, la précédente manifestation du genre, qui en 2020 avait réuni 254 fans, en Australie.

Pour rappel, la célèbre robe de Marilyn soulevée par le souffle du métro a été immortalisée à l’écran dans le long métrage de Billy Wilder «Sept ans de réflexion», sorti en 1955, entrant dans la légende du cinéma hollywoodien et de la mode.

Officiellement, le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe se tient ce lundi 1er juin. L’actrice née Norma Jeane Baker à Los Angeles, avant de devenir un mythe, est décédée dans la nuit du 4 au 5 août 1962, à l’âge de 36 ans.