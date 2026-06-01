Meghan Markle critiquée pour vendre des bougies à 256 dollars alors qu'elle trouvait cela «honteux» il y a dix ans

La duchesse de Sussex est vivement critiquée sur les réseaux sociaux en raison de ses bougies vendues à 256 dollars sur son site internet, alors qu'elle critiquait les commerçants faisant de même dans une ancienne vidéo ayant ressurgi sur les réseaux sociaux.

En octobre 2016, lors d'une conférence intitulée «Create & Cultivate» organisée à Atlanta, Meghan Markle, passionnée de bien-être et de lifestyle, affirmait sa volonté de ne pas faire la promotion d'articles trop luxueux sur son blog The Tig, dans lequel elle partageait ses conseils mode et beauté. Elle prenait l'exemple des bougies vendues à 100 dollars, considérant cela «honteux». Elle souhaitait promouvoir des produits accessibles à tous. Aujourd'hui, son discours semble avoir bien changé, pointe cet article du Daily Mail publié le 1er juin.

Fondatrice de la marque As Ever lancée en 2025, la duchesse de Sussex commercialise en ligne des bougies, du thé, du miel ou encore de la confiture. Comme l'ont remarqué plusieurs internautes, les produits sont loins d'être accessibles à tous. Meghan Markle ne vend pas des bougies à 100 dollars mais à 256 dollars (environ 220 euros).

Le produit en question est un coffret de quatre bougies mélangeant des saveurs de gingembre, de néroli, de cachemire, de nymphéacées, de santal, de lotus, de thé à la menthe et de cardamome. Cette édition limitée regroupe les bougies préférées des clients, promettant d'offrir «un parfum sublime adapté à chaque occasion».

Bougies, miel, thé et confitures

Les autres produits disponibles ne sont pas moins chers. Pour se procurer un lot de deux bougies, intitulé «The Garden Duo», il faut débourser 128 dollars. L'unité est vendue à 64 dollars. Un pot de confiture coûte 12 dollars, un pot de miel 32. Pour déguster du thé à l'hibiscus, il faut payer 14 dollars.

Sur les réseaux sociaux, certains n'ont pas manquer de repartager cette vidéo datant de dix ans et d'épingler les pratiques commerciales de la femme du prince Harry. «Meghan Markle, duchesse de l'hypocrisie», écrit un internaute. «Quelle ironie», peut-on lire. L'équipe de Meghan Markle n'a pas encore répondu à ces critiques.

Meghan Markle, Duchess of Hypocrisy.



Anyone surprised?



This is the same woman who once claimed she would never sell candles for $100. Yet here we are.



Meghan seems to think no one remembers her past interviews. The internet, however, is forever. pic.twitter.com/fVbSSbtoa1 — Harry, Meghan’s Spare (@ViQueenie) June 1, 2026

Yep, we all remember Meghan Markle slamming celebrities who sell over priced candles.



Irony. https://t.co/sqwjoSY9oR — Prince & Princess of Wales Fan (@HRHCatherine) June 1, 2026

Outre sa marque As Ever, la duchesse de Sussex a également lancé une émission intitulée With Love, Meghan, dans laquelle elle partageait des recettes de cuisine, des conseils de jardinage ou des astuces pour recevoir des invités comme il se doit. Le programme Netflix vient d'être annulé après deux saisons.