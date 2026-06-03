David Beckham va avoir une étoile sur le «Walk of Fame» à Hollywood

David Beckham va avoir son étoile sur le célèbre «Walk of Fame» d'Hollywood Boulevard. Une cérémonie sera organisée le 12 juin, en pleine Coupe du monde de football en Amérique du Nord.

Fait chevalier par le roi Charles III l'an dernier, David Beckham s’apprête maintenant à recevoir l’une des plus grandes distinctions du monde du divertissement. La Chambre de commerce d'Hollywood a ce mardi annoncé que l’ancienne star britannique du ballon rond - reconvertie en businessman et égérie de la mode et désormais co-propriétaire de la franchise de MLS de l'Inter Miami - allait recevoir son étoile sur Hollywood Boulevard.

«Le rôle de Beckham dans l'essor de la popularité du football aux États-Unis et son influence durable dans le sport, le divertissement et la culture mondiale rendent cet hommage particulièrement significatif», a déclaré la productrice de la cérémonie, Ana Martinez, dans un communiqué.

EXCLUSIVE: David Beckham will be honored with a star on the Hollywood Walk of Fame by the Hollywood Chamber of Commerce on June 12 at 10am PT. pic.twitter.com/MHFBZYZ8ic — Variety (@Variety) June 2, 2026

L’inauguration, prévue en présence notamment de l’épouse de l’ancien footballeur, Victoria Beckham, et de Tom Cruise – qui prendront tous les deux la parole – aura lieu le 12 juin, jour du premier match des Etats-Unis dans le cadre de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord.

Aujourd’hui âgé de 51 ans, l’ancien capitaine de la sélection anglaise a marqué l'histoire de Manchester United. David Beckham a également porté le maillot du Real Madrid et de l'AC Milan, avant de jouer aux Etats-Unis au LA Galaxy, le club de Los Angeles, puis d'effectuer une année au Paris Saint-Germain avant de prendre sa retraite sportive en 2013.