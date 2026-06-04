Matthew Perry : la lettre manuscrite de Jennifer Aniston retirée de la vente aux enchères d'objets personnels de l'acteur

Une émouvante lettre écrite par Jennifer Aniston à l’adresse de Matthew Perry a été retirée de la vente aux enchères destinée à soutenir l’association de l’acteur, décédé en octobre 2023.

Un retrait non expliqué. Alors que la vente aux enchères d’objets personnels ayant appartenu à l’acteur Matthew Perry est organisée ce vendredi 5 juin, un lot très spécial n’y figurera pas. Selon les informations de The Independant, une lettre signée Jennifer Aniston a été retirée de la vente. La maison Heritage Auctions, qui organise ces enchères, n’a pas précisé les raisons de ce retrait.

Ce touchant courrier accompagné d’un poème a semble-t-il été écrit au moment où la série à succès «Friends» s’est achevée en 2004, après plus de 230 épisodes tournés en une décennie. Elle figurait en effet dans un album photo pris à l’occasion de la fête de fin de tournage.

L’actrice, qui a partagé l’affiche avec Matthew Perry durant dix ans, y évoque les difficultés que l’acteur a dû affronter, lui faisant part de tout son amour et sa tristesse de ne plus tourner avec lui quotidiennement.

Des mots touchants

«Comment vais-je vivre sans ta lumière au quotidien ? Je sais que cette lumière a parfois faibli et qu'il y a eu des moments où j'ai eu tellement peur qu'elle s'éteigne complètement. Mais tu es toujours revenu», y note l’actrice aujourd'hui âgée de 57 ans, citée par le média britannique. «Merci d'avoir choisi de vivre cette vie. Tu as tellement à offrir, pas seulement au public grâce à ton talent, mais aussi en tant qu'ami, mari et père», poursuit-elle à l’attention de l’acteur qui n’a finalement jamais eu d’enfant.

Se remémorant le chemin parcouru depuis leur rencontre dans un bar, elle lui assure également tout son soutien, notant qu’elle serait «toujours là pour (lui)».

La vente est destinée à financer la fondation Matthew Perry. L’association lancée une semaine après le décès de l’acteur soutient les personnes souffrant d'addiction. Parmi les lots qui seront proposés figurent notamment 26 scénarios d'épisodes de «Friends», un trophée remporté par l'acteur mais aussi des objets ou œuvres lui ayant appartenu, dont une montre Batman ou une œuvre de Banksy.

Matthew Perry s’était régulièrement ouvert sur ses problèmes d’addiction à la drogue et à l’alcool, notamment dans ses mémoires «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», sortis en novembre 2022. L’acteur est décédé le 28 octobre 2023 d’une overdose à la kétamine. Il avait été retrouvé inconscient dans le jacuzzi de son domicile de Los Angeles.